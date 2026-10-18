Amorim: "Grande Milan per 66', poi nervosismo". E Rabiot si sfoga: "Sono arrabbiato, così non si può"

"Penso che il risultato sia la cosa più importante alla fine della partita, ma dobbiamo analizzare la prestazione: con questo calendario e visto che nella partita abbiamo quasi realizzato il quarto gol. Anche i tifosi dopo il 3-1 hanno iniziato a percepire questo nervosismo. Penso che per alcuni versi abbiamo meritato di uscire da questa partita con questo stato d'animo per gli ultimi venticinque minuti. Quindi, considerando i novanta minuti, abbiamo giocato bene i primi 65-66 e poi meno bene". Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan Ruben Amorim commenta il successo ottenuto contro l'Atalanta: "Non so esattamente cosa significhi e cosa implichi la parola 'distratti'. Eravamo un po' stanchi, forse anche l'Atalanta, perché anche loro hanno giocato a metà settimana. Diciamo che l'inerzia della partita è cambiata completamente dopo il 3-1: abbiamo smesso di pressare, è iniziato a salire il nervosismo. Può capitare nel calcio, dobbiamo essere più continui in termini di prestazioni, di risultati e, anche se dobbiamo soffrire, soffrire meno".

I gol subiti "Di sicuro avremmo potuto evitare i due gol, controllare l'area e le loro transizioni: a volte non abbiamo seguito le loro corse. Ma stiamo giocando bene, non voglio focalizzarmi solo sulla parte finale della partita. Chiaro, sul 3-0 possiamo difendere non così alti sul campo: a volte è un po' una scommessa, volevamo provare a fare il quarto perché per alcuni versi sapevamo che se avessimo subito il 3-1 avremmo potuto soffrire nel finale. Chiaro, dobbiamo fare meglio: anche il secondo gol contro il Benfica era simile al primo gol di questa sera, quindi c'è qualcosa che dobbiamo gestire meglio. I difensori c'erano, ma dobbiamo seguire meglio il movimento del centrocampista avversario che si inserisce", ha aggiunto Amorim.