Amorim: "Grande Milan per 66', poi nervosismo". E Rabiot si sfoga: "Sono arrabbiato, così non si può"
"Penso che il risultato sia la cosa più importante alla fine della partita, ma dobbiamo analizzare la prestazione: con questo calendario e visto che nella partita abbiamo quasi realizzato il quarto gol. Anche i tifosi dopo il 3-1 hanno iniziato a percepire questo nervosismo. Penso che per alcuni versi abbiamo meritato di uscire da questa partita con questo stato d'animo per gli ultimi venticinque minuti. Quindi, considerando i novanta minuti, abbiamo giocato bene i primi 65-66 e poi meno bene". Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan Ruben Amorim commenta il successo ottenuto contro l'Atalanta: "Non so esattamente cosa significhi e cosa implichi la parola 'distratti'. Eravamo un po' stanchi, forse anche l'Atalanta, perché anche loro hanno giocato a metà settimana. Diciamo che l'inerzia della partita è cambiata completamente dopo il 3-1: abbiamo smesso di pressare, è iniziato a salire il nervosismo. Può capitare nel calcio, dobbiamo essere più continui in termini di prestazioni, di risultati e, anche se dobbiamo soffrire, soffrire meno".
I gol subiti
"Di sicuro avremmo potuto evitare i due gol, controllare l'area e le loro transizioni: a volte non abbiamo seguito le loro corse. Ma stiamo giocando bene, non voglio focalizzarmi solo sulla parte finale della partita. Chiaro, sul 3-0 possiamo difendere non così alti sul campo: a volte è un po' una scommessa, volevamo provare a fare il quarto perché per alcuni versi sapevamo che se avessimo subito il 3-1 avremmo potuto soffrire nel finale. Chiaro, dobbiamo fare meglio: anche il secondo gol contro il Benfica era simile al primo gol di questa sera, quindi c'è qualcosa che dobbiamo gestire meglio. I difensori c'erano, ma dobbiamo seguire meglio il movimento del centrocampista avversario che si inserisce", ha aggiunto Amorim.
Su Moreira
"Penso che abbiamo fatto bene per 60 minuti, abbiamo difeso bene. Per quanto riguarda Moreira lo avete visto la partita: lui cercava di saltare il difensore avversario nell'uno contro uno, ora invece in questa partita seguiva le penetrazioni del loro esterno, visto che l'avversario era molto veloce. Questa era l'idea. Poi abbiamo avuto comunque problemi negli ultimi 25 minuti per il fatto che abbiamo avuto poco il possesso palla, con i due attaccanti che hanno messo in campo. Penso che Moreira abbia giocato bene fino al minuto 66, quando poi tutta la squadra ha smesso di giocare bene e tutti più o meno hanno diminuito il livello della qualità in tutte le giocate. Il miglior Milan della stagione nei primi 66'? Direi di sì, ci siamo mostrati più completi: abbiamo creato occasioni, abbiamo controllato bene il pallone, abbiamo controllato le loro transizioni, li abbiamo controllati bene nell'uomo contro uomo, nel one-to-one. E poi dopo quel 66º è salita un po' di stanchezza, abbiamo perso fiducia, quindi sicuramente un calo generale", ha concluso Amorim.
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