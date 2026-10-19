"Krosche al Milan, fumata bianca in arrivo: dettagli e cifre per il nuovo Head of Football"

“Il consiglio di sorveglianza della Eintracht Frankfurt Fußball AG ha accolto la richiesta del direttore sportivo Markus Krösche di un immediato esonero. Il contratto, in corso fino al 30 giugno 2028, continua con le modifiche concordate. Ringraziamo Markus Krösche per il suo impegno di successo negli anni passati e gli auguriamo ogni bene per il suo futuro percorso”. Questo quanto recita il comunicato emanato dall'ormai ex club di Markus Krosche, l'Eintracht Francoforte, con cui il club tedesco ha reso nota l'interruzione del rapporto lavorativo con quello che è stato il direttore sportivo della squadra per cinque anni - dal 2021 ad oggi - e che è stato anche il responsabile dell'area tecnica di Paderborn e Lipsia. Stando a quanto si evince dal comunicato, ad ogni modo, il contratto resterà valido fino al 2028, salvo accordo con un nuovo club: in questo caso, il Milan.