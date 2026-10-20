Amorim e i cento giorni per la rinascita rossonera: ecco come ha cambiato il Milan 

Cento. Sono passati 100 giorni dal 13 luglio a oggi, 20 ottobre. Dal raduno, dal primo allenamento con i suoi nuovi giocatori sul campo esterno di Milanello, al riposo che oggi Ruben Amorim ha concesso alla squadra anche se, c’è da scommettere, sarà al lavoro col suo staff per preparare la trasferta a Bournemouth in programma giovedì sera. Il tecnico portoghese, scelto da Gerry Cardinale il 14 giugno e ufficializzato due giorni dopo, è al timone del Diavolo da oltre tre mesi. Come ha spesso ripetuto, il Milan «non è ancora la squadra che vorrei», però dopo i successi con Salisburgo e Atalanta , si può tracciare un primo bilancio della sua esperienza in rossonero. Ci sono aspetti che stanno gradualmente migliorando, altri che possono essere già definitivi positivi. E come sempre ci sono ancora diverse cose da sistemare.

In A è imbattuto e lo 0-4 a Salisburgo ha sistemato la situazione in Coppa

Amorim, dopo nove partite può essere sostanzialmente soddisfatto del punto in cui si trova. I risultati non possono essere definiti negativi, anzi. Magari non sono totalmente quelli che sperava, però in campionato la sua squadra è imbattuta, è quarto, dunque in zona Champions, a quattro lunghezze di distanza dalle capolista Inter e Lazio. Ha vinto quattro gare e tre le ha pareggiate, tutte in trasferta. Non esaltanti gli 1-1 con Juventus e Sassuolo, migliore per certi versi il 2-2 proprio con la Lazio per due motivi: dopo un primo tempo da mani nei capelli, il Milan aveva giocato una ripresa strepitosa e i risultati della squadra di Gattuso dimostrano come non sia stato finora semplice superare i biancocelesti. In Europa League è arrivato il ko alla prima uscita col Benfica, anche per un eccesso di turnover, però il successo col Salisburgo ha raddrizzato subito il percoso.