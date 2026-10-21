 Milan, è scattata la missione di Amorim: in Inghilterra per prendersi la rivincita, le ultime 

Meglio il Diavolo dei Diavoli Rossi. Meglio la Serie A della tanto agognata Premier League. O per lo meno questo è quello che spera Ruben Amorim. Oggi pomeriggio il tecnico portoghese tornerà nella “Perfida Albione”, lì dove per 14 mesi alla guida del Manchester United è passato dall’essere il “New Special One” a uno dei tanti allenatori che hanno fallito nella lunga era post Sir Alex Ferguson. Il Milan arriverà a Bournemouth, sud dell'Inghilterra, nel pomeriggio, e domani sfiderà i padroni di casa - 6 punti in classifica contro i 3 dei rossoneri - nella terza giornata della "League phase" dell'Europa League cercando la terza vittoria di fila dopo i successi con Salisburgo e Atalanta. Un filotto mai riuscito nell'anno solare 2026 a Maignan e compagni. Sogna una rivincita Amorim, perché Oltremanica non è andata come si augurava nel novembre 2024, quando fu strappato allo Sporting Lisbona dallo United che pagò la clausola di rescissione da 11 milioni per portarlo a Old Trafford e raccogliere l'eredità di ten Hag e Van Nistelrooji (che sostituì il connazionale per quattro gare). Il suo rapporto col mondo inglese, tifosi e media, non è stato dei migliori.

Amorim a caccia della rivincita personale La classica scintilla non scoppiò mai e domani battere il Bournemouth rappresenterebbe qualcosa di molto vicino a una rivincita personale. Amorim, di fatto, allo United non si è mai sentito a casa. Un quindicesimo posto da subentrante nell’annata ’24-25, con sconfitta nella finale di Europa League contro il Tottenham, esonerato a metà della stagione scorsa non tanto per il rendimento (era sesto in classifica a -4 dal Liverpool quarto), quanto per alcune dichiarazioni al vetriolo contro la dirigenza il 4 gennaio 2026 dopo il pareggio con il Leeds, la sua ultima partita: «Noto che ricevete informazioni selettive su qualsiasi cosa, sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non solo l’allenatore. So che il mio nome non è quello di Tuchel, di Conte o di Mourinho, ma sono il manager del Manchester United e lo sarò per altri 18 mesi, o quando il board deciderà di cambiare le cose. Voglio chiarire questo. Se qualcuno non sa reggere le pressioni delle critiche, allora è meglio cambiare il club».