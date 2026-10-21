Milan, è scattata la missione di Amorim: in Inghilterra per prendersi la rivincita, le ultime
Meglio il Diavolo dei Diavoli Rossi. Meglio la Serie A della tanto agognata Premier League. O per lo meno questo è quello che spera Ruben Amorim. Oggi pomeriggio il tecnico portoghese tornerà nella “Perfida Albione”, lì dove per 14 mesi alla guida del Manchester United è passato dall’essere il “New Special One” a uno dei tanti allenatori che hanno fallito nella lunga era post Sir Alex Ferguson. Il Milan arriverà a Bournemouth, sud dell'Inghilterra, nel pomeriggio, e domani sfiderà i padroni di casa - 6 punti in classifica contro i 3 dei rossoneri - nella terza giornata della "League phase" dell'Europa League cercando la terza vittoria di fila dopo i successi con Salisburgo e Atalanta. Un filotto mai riuscito nell'anno solare 2026 a Maignan e compagni. Sogna una rivincita Amorim, perché Oltremanica non è andata come si augurava nel novembre 2024, quando fu strappato allo Sporting Lisbona dallo United che pagò la clausola di rescissione da 11 milioni per portarlo a Old Trafford e raccogliere l'eredità di ten Hag e Van Nistelrooji (che sostituì il connazionale per quattro gare). Il suo rapporto col mondo inglese, tifosi e media, non è stato dei migliori.
Amorim a caccia della rivincita personale
La classica scintilla non scoppiò mai e domani battere il Bournemouth rappresenterebbe qualcosa di molto vicino a una rivincita personale. Amorim, di fatto, allo United non si è mai sentito a casa. Un quindicesimo posto da subentrante nell’annata ’24-25, con sconfitta nella finale di Europa League contro il Tottenham, esonerato a metà della stagione scorsa non tanto per il rendimento (era sesto in classifica a -4 dal Liverpool quarto), quanto per alcune dichiarazioni al vetriolo contro la dirigenza il 4 gennaio 2026 dopo il pareggio con il Leeds, la sua ultima partita: «Noto che ricevete informazioni selettive su qualsiasi cosa, sono venuto qui per essere il manager del Manchester United, non solo l’allenatore. So che il mio nome non è quello di Tuchel, di Conte o di Mourinho, ma sono il manager del Manchester United e lo sarò per altri 18 mesi, o quando il board deciderà di cambiare le cose. Voglio chiarire questo. Se qualcuno non sa reggere le pressioni delle critiche, allora è meglio cambiare il club».
Bilancio negativo allo United
Il suo bilancio totale non fu di certo brillante: 63 partite con 24 vittorie, 18 pareggi e 21 sconfitte con una media punti di 1,43. Evidentemente non era destino. Per un ragazzo cresciuto a pallone e Benfica, sognando in tv il grande Milan, l’approdo naturale doveva essere Milanello. Amorim si era subito scontrato con la dirigenza (si parlò di liti con Jason Wilcox e Omar Berrada), che già dopo pochi mesi lo pressava per cambiare sistema, lui da sempre abituato al 3-4-2-1. In Inghilterra il tecnico fu rigido, andò dritto per la sua strada, scontrandosi anche con molti giocatori nello spogliatoio. «Nessuno potrà mai convincermi (ad abbandonare il suo sistema, ndr), nemmeno se me lo chiedesse il Papa in persona». Intransigenza che fu causa di critiche e polemiche con media e commentatori. Una lezione che evidentemente però gli è servita, visto che l'Amorim dell'ultimo mese al Milan ha mostrato una duttilità inedita, andando incontro a caratteristiche e richieste dei suoi giocatori e cambiando tatticamente la squadra. Adesso torna in Inghilterra e vuole spazzare via quel sapore amaro rimastogli in bocca.
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