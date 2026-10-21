Milan, doppio infortunio: che botta! Amorim perde Ramos e Chukwueze, cos'è successo
Vigilia amara per il Milan, che a circa 24 ore dalla sfida contro il Bournemouth valida per la 3ª giornata di Europa League dovrà fare a meno di Gonçalo Ramos. L'attaccante rossonero (chiamato a migliorare il magro bilancio di 3 reti e 1 assist in 9 presenze complessive, contro i 74 milioni più bonus versati al Psg e gli oltre 9 milioni di euro lordi percepiti annualmente) è stato infatti fermato da un sovraccarico muscolare al soleo, e il giorno della sfida contro Di Greogorio e compagni (in estate l'ex Juve si è unito in prestito ai Cherries come vice di Petrovic) non risponderà all'appello in quanto sarà sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio.
Amorim perde anche Chukwueze
Ma a mancare all'appello sarà anche Samuel Chukwueze, titolare in 6 delle prime 7 gare di campionato e che agli allenamenti di mercoledì 21 non si è neppure presentato a causa di un dolore accusato all'anca sinistra dopo il successo interno sull'Atalanta di Maurizio Sarri.
L'attaccante nigeriano si sottoporrà a una visita specialistica ma i primi accertamenti lasciano pensare che possa trattarsi di un grave infortunio con il rischio di una lunga sosta ai box. Un'assenza che costringe Amorim a ripensare la fascia destra, già orfana dell'altro infortunato e lungodegente Alexis Saelemaekers.
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