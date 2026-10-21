Milan, doppio infortunio: che botta! Amorim perde Ramos e Chukwueze, cos'è successo

Vigilia amara per il Milan, che a circa 24 ore dalla sfida contro il Bournemouth valida per la 3ª giornata di Europa League dovrà fare a meno di Gonçalo Ramos. L'attaccante rossonero (chiamato a migliorare il magro bilancio di 3 reti e 1 assist in 9 presenze complessive, contro i 74 milioni più bonus versati al Psg e gli oltre 9 milioni di euro lordi percepiti annualmente) è stato infatti fermato da un sovraccarico muscolare al soleo, e il giorno della sfida contro Di Greogorio e compagni (in estate l'ex Juve si è unito in prestito ai Cherries come vice di Petrovic) non risponderà all'appello in quanto sarà sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio.