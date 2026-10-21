Amorim, l'Europa è già un bivio: "Gara fondamentale per la stagione del Milan. E Ramos..."

"Goncalo non ha niente di eccessivamente grave, mentre la situazione di Chukwueze è un po' diversa e la valuteremo nei prossimi giorni per fare un punto preciso. In generale, però, tutte le squadre europee impegnate su più fronti stanno affrontando problemi con gli infortuni: è proprio per questo che stiamo cercando di gestire le rotazioni e di preparare ogni singolo giocatore al meglio per scendere in campo. Per quanto riguarda Cisse, come ho già detto, domani giocherà titolare, ma la sua posizione precisa la scoprirete soltanto domani". Così Ruben Amorim presenta la sfida contro il Bournemouth valida per la 3ª giornata di Europa League e in programma alle ore 21 di giovedì 22 ottobre al Dean Court. Il Milan si presenta all'appuntamento dopo il poker imposto in trasferta al Salisburgo, che ha riportato il sorriso a Milanello dopo il desolante esordio casalingo con il Benfica. Ma proprio a Milanello, alla vigilia della sfida contro Di Greogorio e compagni (in estate l'ex Juve si è unito in prestito ai Cherries come vice di Petrovic) sono state recapitate due pessime notizie che costringeranno il tecnico a ripensare l'attacco (con Cisse dal 1') e la corsia destra (già orfana di Saelemaekers) in seguito agli infortuni che hanno costretto in infermeria Goncalos Ramos e Samuel Chukwueze. Il primo (chiamato a migliorare il magro bilancio di 3 reti e 1 assist in 9 presenze complessive, contro i 74 milioni più bonus versati al Psg e gli oltre 9 milioni di euro lordi percepiti a stagione) è stato infatti fermato da un sovraccarico muscolare al soleo e il giorno della sfida contro la formazione di Rose non risponderà all'appello in quanto sarà sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Il secondo, titolare in 6 delle prime 7 gare di campionato, non si è invece neppure presentato agli allenamenti di mercoledì 21 a causa di un dolore accusato all'anca sinistra dopo il successo interno sull'Atalanta. L'attaccante nigeriano si sottoporrà a una visita specialistica, ma i primi accertamenti lasciano pensare che possa trattarsi di un grave infortunio con annesso rischio di una lunga sosta ai box. L'agenda del Milan prevede poi la trasferta di Udine di domenica 25 e a seguire il ritorno a San Siro dove mercoledì 28 è atteso il Bologna.

Amorim: "Gara fondamentale per la stagione" Queste le parole di Amorim, che così ha presentato la (sfortunata) preparazione alla gara contro il Bournemouth: "Se è decisiva la gara di domani? Non so se questa partita sarà decisiva: siamo soltanto alla terza giornata e abbiamo ancora molte gare da giocare. Sicuramente affronteremo una squadra di un livello differente, dotata di grande qualità e nota per la sua pericolosità nelle transizioni. Hanno diversi top player in rosa. Certo, sarà una partita diversa dal solito, ma dovremo farci trovare pronti ad affrontarla, a reggere il loro passo e il loro ritmo. Non dico che sia una sfida da dentro o fuori, ma è certamente fondamentale per noi: ci serve per capire a che punto è la nostra squadra, per testare il gruppo e fare in modo che tutti siano pronti a disputare match di questo spessore".