Ansia Milan, Ramos rischia anche l’Inter: chi può sostituirlo

"Ramos non ha niente di grave"

Al Milan ieri non sembravano molto preoccupati - «Gonçalo non ha niente di eccessivamente grave» la specifica di Amorim -, la speranza è che si sia fermato in tempo e possa tornare in campo se non già domenica a Udine, mercoledì in casa col Bologna. Dunque, in questo caso la scelta di non portarlo in Inghilterra sarebbe precauzionale, però già solo il fatto che oggi effettuerà una risonanza, fa presumere il timore che possa esserci qualcosa.