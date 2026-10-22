Ansia Milan, Ramos rischia anche l’Inter: chi può sostituirlo
A Bournemouth in emergenza, esami per il centravanti e ut pure Chukwueze per un problema all’anca
MILANO - Ansia Milan. Gonçalo Ramos ieri non è partito per Bournemouth a causa di un indurimento al soleo del polpaccio sinistro accusato durante la rifinitura mattutina a Milanello e stasera quindi non prenderà parte alla gara di Europa League. Il problema, semmai, riguarda ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore. L’attaccante portoghese, infatti, oggi si sottoporrà agli esami strumentali e si capirà l’entità dell’infortunio. Trattandosi di un punto delicato come il polpaccio, è chiaro che sia scattato l’allarme.
"Ramos non ha niente di grave"
Al Milan ieri non sembravano molto preoccupati - «Gonçalo non ha niente di eccessivamente grave» la specifica di Amorim -, la speranza è che si sia fermato in tempo e possa tornare in campo se non già domenica a Udine, mercoledì in casa col Bologna. Dunque, in questo caso la scelta di non portarlo in Inghilterra sarebbe precauzionale, però già solo il fatto che oggi effettuerà una risonanza, fa presumere il timore che possa esserci qualcosa.
E se verrà confermato un problema muscolare, anche lieve, è assai probabile che il centravanti portoghese debba fermarsi, saltando così anche il derby del 31 ottobre che vede fra gli assenti già Lautaro Martinez nell’Inter. Se così fosse, un guaio per il Milan e Amorim che su Gonçalo Ramos ha puntato moltissimo in questo avvio di stagione, forse troppo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS