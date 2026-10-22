Amorim abbattuto: "Milan, non c'è stata partita. Maignan? Non ho parlato con lui"
"Il rigore e il rosso hanno cambiato la partita, non abbiamo avuto la possibilità di recuperare. Le scelte di formazione e se il Bournemouth ha ritmi diversi rispetto al Salisburgo? Non c'è stata partita, non è questione di parlare di ritmo partita, ma subendo un rigore e andando in inferiorità numerica cambia tutto". Così a Sky Sport l'allentaore del Milan, Ruben Amorim, dopo la sconfitta in Europa League contro Bournemouth. "L'errore di Maignan? Non possiamo commettere questi errori, dobbiamo rimanere 11 contro 11, soprattutto quelli più esperti. Ora dobbiamo pensare alla prossima. E' vero che abbiamo dovuto correre tanto per cercare di recuperare, partita negativa sotto ogni aspetto" ha aggiunto il tecnico rossonero.
Il commento di Amorim
"Perché in 10 ho fatto 5-3-1 anziché 4-4-1? I ragazzi conoscono meglio questo tipo di difesa, ho cercato di metterli nella posizione in cui sono più a loro agio, volevo spingere nel finale e cercare di resistere nella fase centrale della partita. Maignan? Non ho parlato con lui, ora penso all'Udinese" ha spiegato Amorim.
Infine, ha concluso: "Un bilancio di questi primi 100 giorni? Fa parte del percorso, se guardi la storia del Milan siamo in una posizione diversa, abbiamo cercato di lottare e aiutarci a vicenda, il calcio va anche così e pensiamo alla prossima per cambiare l'inerzia".
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