Follia Maignan, Cisse non si vede mai, nessuno ascolta Rabiot: le pagelle di Bournemouth-Milan
Il Milan affonda sotto il diluvio del Vitality Stadium. È il Bournemouth di Michele Di Gregorio a fare festa, imponendosi per 3-0 grazie a due calci di rigori trasformati nel primo tempo da Kluivert e Tavernier e a una perla su punizione nella ripresa di Adli, ma sulla sconfitta della squadra di Amorim pesa come un macigno l'espulsione di Maignan che provoca anche il raddoppio.
Pagelle Bournemouth
Di Gregorio 6 Bello giocare contro una squadra che praticamente non tira in porta: inoperoso.
Hill 6 Lavora nella linea di difesa portando a casa tanti duelli.
Diakité 6 Difensore con licenza di salire e inserirsi, non incanta ma fa il suo.
Antonio Silva 6.5 Con il Milan in dieci per gran parte della gara ha buon gioco ha curare Cisse.
Truffert 7 Gamba, piedi, cervello per capire quando fare la cosa giusta: spinge molto e spinge bene.
Christie 7 Manda tutti a ripetizioni di anticipo e recupero.
Adams 6.5 Come un metronomo, un passaggio qua e un passaggio là, fa girare la squadra a tempo.
Cook (17’ st) 6.5 Proprietà transitiva: cambi Adams con lui, il risultato non cambia.
Gannon-Doak 7.5 Un trottolino velenoso che a volte si inceppa sul più bello: resta comunque una super prestazione sia a destra che a sinistra.
Kluivert 7 Il papà segnava in rossonero con il Milan, lui col rossonero del Bournemouth segna a Maignan dal dischetto: cuore gelido.
Toth (17’ st) ng Pochi minuti, poi esce per infortunio.
Adli (33’ st) 7 Un golazo su punizione.
Tavernier 7.5 Un incubo per la difesa milanista che se lo vede spuntare da tutte le parti; segna pure su rigore.
Rayan (17’ st) 6 Non è Tavernier, ma qualcosa di buono lo combina.
Evanilson 7 Esemplare per il numero di palloni recuperati e il gioco che genera.
Rodriguez (17’ st) 6 Meno di Evanilson, ma comunque positivo.
All. Rose 8 Serata perfetta per il Bournemouth.
Pagelle Milan
Maignan 3 Come direbbe un milanese imbruttito, ha parcheggiato le mani in faccia ad Adams - ma qui di imbruttito c’è solo il gesto del portiere che si becca un rosso giusto e causa un rigore.
Tomori 5 In difficoltà con gli avversari che gli arrivano sempre addosso: prende un giallo, Amorim lo toglie.
Diawara (22’ st) 5 Pure lui soffre.
De Winter 4.5 Quella mano alta così proprio non si può e dopo 5 minuti regala un rigore al Bournemouth che ha messo la partita in salita tipo Mortirolo o Tourmalet.
Pavlovic 4.5 Rovina una prestazione non disastrosa aprendo la barriera sul gol di Adli.
Estupiñán 5 Il solito Estupiñán, che fa una cosa giusta (chiusura su Dock al 4’) e poi ne fa tre sbagliate: perso nella pioggia.
Bartesaghi (1’ st) 5 Un paio di corse e nulla più.
Moreira 5.5 È uno dei più bravi a cercare di saltare la pressione avversaria, ma finisce spesso col tener troppo il pallone.
Comotto (31’ st) 5.5 Esordio e chiusura utile sul finale.
Musah 5 Da uno come lui ti aspetti che si lanci nella mischia, invece non trova mai il tempo giusto o il passaggio corretto.
Jashari 5.5 Bene nella gestione della sfera, ma non trova mai il passaggio illuminante.
Loftus-Cheek 4.5 Il clima inglese dovrebbe farlo sentire a casa, ma non dà segnali di vita, niente di niente: se ci sei, batti un colpo.
Rabiot (1’ st) 5.5 Voce di uno che grida nel deserto: nessuno lo ascolta.
Hutchinson 5.5 Vorrebbe impressionare la famiglia seduta sugli spalti, ma dopo il rosso a Maignan gli tocca uscire senza aver fatto molto.
Torriani (32’ pt) 6 Una parata da grande.
Cisse 4.5 In una posizione non sua gli si chiede un lavoro che non può fare, quello di tener su da solo la squadra con l’uomo in meno: non si vede mai.
All. Amorim 5 Brutta sconfitta, ma i giocatori ci mettono del loro.
Pagella arbitro
Fotias 6 Sulle decisioni più importanti non sbaglia.
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