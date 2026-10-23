Follia Maignan, Cisse non si vede mai, nessuno ascolta Rabiot: le pagelle di Bournemouth-Milan

Il Milan affonda sotto il diluvio del Vitality Stadium. È il Bournemouth di Michele Di Gregorio a fare festa, imponendosi per 3-0 grazie a due calci di rigori trasformati nel primo tempo da Kluivert e Tavernier e a una perla su punizione nella ripresa di Adli, ma sulla sconfitta della squadra di Amorim pesa come un macigno l'espulsione di Maignan che provoca anche il raddoppio.