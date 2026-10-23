Maignan chiede scusa e fa mea culpa: "Mio gesto non intenzionale"

Le scuse di Maignan

"Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo fare spazio nella mia area. Purtroppo, ha dato una cattiva immagine, specialmente tra i giovani spettatori che ci guardano. Il club, il personale e i miei partner sanno che tipo di persona sono e che tipo di capitano sono. Conoscono le mie intenzioni e abbandonarli non fa mai parte di questo. Per il resto, siamo abituati alle interpretazioni fatte da certe persone e da certi media".