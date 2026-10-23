Maignan chiede scusa e fa mea culpa: "Mio gesto non intenzionale"
Il portiere francese del Milan, Mike Maignan fa mea culpa per la mano sul volto di un avversario che ha lasciato in 10 i compagni nella sfida di Europa League contro il Bournemouth dopo meno di mezz'ora. L'estremo difensore ha pubblicato un messaggio sui propri canali social chiedendo scusa.
Le scuse di Maignan
"Il mio gesto non era intenzionale. Come tutti i portieri e come in ogni partita, volevo fare spazio nella mia area. Purtroppo, ha dato una cattiva immagine, specialmente tra i giovani spettatori che ci guardano. Il club, il personale e i miei partner sanno che tipo di persona sono e che tipo di capitano sono. Conoscono le mie intenzioni e abbandonarli non fa mai parte di questo. Per il resto, siamo abituati alle interpretazioni fatte da certe persone e da certi media".
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