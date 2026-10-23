Ramos, sospiro di sollievo per Amorim: novità chiave dall'allenamento del Milan

Buone notizie per Ruben Amorim in vista della trasferta di domenica sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese . Gonçalo Ramos si è allenato regolarmente con i compagni, prendendo parte alla seduta ridotta riservata a chi ha giocato poco o nulla nella pesante sconfitta di giovedì in Europa League sul campo del Bournemouth . Il centravanti portoghese aveva accusato un problema muscolare al polpaccio, ma gli esami strumentali avevano escluso lesioni, riducendo il tutto a un semplice affaticamento.

Ramos disponibile

Lo stesso Amorim, del resto, aveva lasciato intendere che non ci fosse nulla di grave: “Gonçalo Ramos non ha niente di particolarmente grave”. Il segnale arrivato da Milanello è chiaro: l’attaccante sarà a disposizione e, con ogni probabilità, partirà titolare in Udinese-Milan, una sfida importante per voltare pagina dopo la notte da incubo in Inghilterra.