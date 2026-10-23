Ramos, sospiro di sollievo per Amorim: novità chiave dall'allenamento del Milan
Buone notizie per Ruben Amorim in vista della trasferta di domenica sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Gonçalo Ramos si è allenato regolarmente con i compagni, prendendo parte alla seduta ridotta riservata a chi ha giocato poco o nulla nella pesante sconfitta di giovedì in Europa League sul campo del Bournemouth. Il centravanti portoghese aveva accusato un problema muscolare al polpaccio, ma gli esami strumentali avevano escluso lesioni, riducendo il tutto a un semplice affaticamento.
Ramos disponibile
Lo stesso Amorim, del resto, aveva lasciato intendere che non ci fosse nulla di grave: “Gonçalo Ramos non ha niente di particolarmente grave”. Il segnale arrivato da Milanello è chiaro: l’attaccante sarà a disposizione e, con ogni probabilità, partirà titolare in Udinese-Milan, una sfida importante per voltare pagina dopo la notte da incubo in Inghilterra.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS