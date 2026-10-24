Al Milan mancano pezzi, la lista di Amorim e il piano mercato. E rispunta Krosche...
Ne servono almeno tre. Inutile girarci attorno. Il mercato estivo del Milan è stato da una parte tambureggiante, con l’acquisto per 155 milioni di base di tre giocatori che sono e saranno il perno della squadra del presente e del futuro - Gila, Diego Moreira e Gonçalo Ramos -, dall’altro però è stato incompleto, tant’è che già a fine agosto Cardinale e i suoi dirigenti avevano provato a prendere un difensore centrale in più, oltre a sondare il terreno con il Real Madrid per il prestito di Endrick. Amorim non ha una rosa disegnata su misura (lo ha pure dichiarato), alcuni reparti sono corti e determinati ruoli sono scoperti, basti pensare a quello di terzino destro dove, col cambio di sistema e la cessione in prestito al Lione di Athekame, ora vengono adattati Gila o Tomori.
Milan, gli infortuni e l'attacco
Gli infortuni di Gabbia e Saelemaekers hanno ridotto le scelte, quello di Chukwueze - rischia uno stop fra uno o due mesi a seconda di come andrà il controllo previsto fra due settimane - complica le rotazioni sulle fasce. Ed è bastata una non convocazione di Gonçalo Ramos per riaprire il dibattito sul suo vice, visto che Amorim, dopo aver provato Camarda a Salisburgo, col Bournemouth ha schierato da “9” Cisse.
Insomma, il Milan è una squadra da completare e a gennaio serviranno almeno tre innesti: un vice Ramos più pronto di Camarda (che andrebbe mandato in prestito per trovare più spazio e meno pressioni), un difensore centrale e un esterno, che sia lo stesso Athekame - se il Lione acconsentirà a interrompere il prestito - o magari un mancino, visto che Estupinan continua a non convincere e finora Bartesaghi non ha fatto breccia in Amorim.
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