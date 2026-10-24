Al Milan mancano pezzi, la lista di Amorim e il piano mercato. E rispunta Krosche...

Ne servono almeno tre. Inutile girarci attorno. Il mercato estivo del Milan è stato da una parte tambureggiante, con l’acquisto per 155 milioni di base di tre giocatori che sono e saranno il perno della squadra del presente e del futuro - Gila, Diego Moreira e Gonçalo Ramos -, dall’altro però è stato incompleto, tant’è che già a fine agosto Cardinale e i suoi dirigenti avevano provato a prendere un difensore centrale in più, oltre a sondare il terreno con il Real Madrid per il prestito di Endrick. Amorim non ha una rosa disegnata su misura (lo ha pure dichiarato), alcuni reparti sono corti e determinati ruoli sono scoperti, basti pensare a quello di terzino destro dove, col cambio di sistema e la cessione in prestito al Lione di Athekame, ora vengono adattati Gila o Tomori.