Tegola Milan, tre infortuni pesantissimi! Amorim in emergenza totale: cosa è successo
Tira una pessima aria a Milanello, dove mentre continua la conta dei danni della trasferta di Bournemouth, altre amarissime novità giungono dall'infermeria. Dopo gli infortuni di Goncalo Ramos (tornato però ad allenarsi col resto del gruppo) e Samuel Chukwueze (il cui problema all'anca lo terrà fuori dai campi fino a dopo la sosta nazionali), a fermarsi sono ora anche Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila. L'ex Juve dovrà fare i conti con un affaticamento al polpaccio destro, mentre il belga ha accusato un problema al flessore sinistro. Quanto all'ex Lazio, i primi accertamenti hanno rilevato una infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra. Si allunga dunque la coda in infermeria, dove si trovavano già il lungodegente Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano.
Amorim in emergenza
Insomma, non una ma ben tre ulteriori tegole si abbattono su Ruben Amorim, ora impegnato a preparare la sfida contro l'Udinese in programma domenica 25 ottobre allo stadio Friuli, dove con ogni probabilità si presenterà con al suo seguito alcuni dei ragazzi del Milan Futuro. Poi, l'agenda del Milan prevede la gara interna contro il Bologna del turno infrasettimanale di mercoledì 28, seguito tre giorni dopo dal derby della Madonnina.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS