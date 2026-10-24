Tegola Milan, tre infortuni pesantissimi! Amorim in emergenza totale: cosa è successo

Pessime notizie a Milanello, dove il tecnico rossonero dovrà fare i conti con la lunga coda in infermeria
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Pubblicato il 24.10.2026, 14:46 (Aggiornato il 24.10.2026, 14:53)

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Tira una pessima aria a Milanello, dove mentre continua la conta dei danni della trasferta di Bournemouth, altre amarissime novità giungono dall'infermeria. Dopo gli infortuni di Goncalo Ramos (tornato però ad allenarsi col resto del gruppo) e Samuel Chukwueze (il cui problema all'anca lo terrà fuori dai campi fino a dopo la sosta nazionali), a fermarsi sono ora anche Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila. L'ex Juve dovrà fare i conti con un affaticamento al polpaccio destro, mentre il belga ha accusato un problema al flessore sinistro. Quanto all'ex Lazio, i primi accertamenti hanno rilevato una infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra. Si allunga dunque la coda in infermeria, dove si trovavano già il lungodegente Alexis Saelemaekers, Matteo GabbiaPietro Terracciano.

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Amorim in emergenza

Insomma, non una ma ben tre ulteriori tegole si abbattono su Ruben Amorim, ora impegnato a preparare la sfida contro l'Udinese in programma domenica 25 ottobre allo stadio Friuli, dove con ogni probabilità si presenterà con al suo seguito alcuni dei ragazzi del Milan Futuro. Poi, l'agenda del Milan prevede la gara interna contro il Bologna del turno infrasettimanale di mercoledì 28, seguito tre giorni dopo dal derby della Madonnina.

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