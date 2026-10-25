Udinese-Milan: probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Il Milan scende in campo a Udine per l'8ª giornata di campionato. Reduci dal successo di San Siro sull'Atalanta in campionato e dall'amarissima sconfitta contro il Bournemouth in Europa League, gli uomini di Amorim - in profonda emergenza senza Gila, Rabiot e Moreira - affrontano ora la formazione di Runjaic, che nell'ultima uscita di campionato è invece crollato in casa contro il Lecce. I rossoneri si presentano inoltre all'appuntamento con 15 punti e un bilancio che riporta zero sconfitte nelle prime 7 giornate. Ben più complicato l’avvio di stagione dei friulani, reduci da 4 sconfitte consecutivi e con una classifica ferma a quota 4 punti. La prossima giornata, il Milan riceverà il Bologna mercoledì 28 a San Siro, mentre l’Udinese affronterà il Parma lo stesso giorno al Tardini.
Udinese-Milan: dove vederla
L’incontro tra le formazioni di Runjaic e Amorim è in programma alle ore 20.45 di domenica 25 ottobre presso lo Stadio Friuli. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Udinese-Milan: le probabili formazioni
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Bertola, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic. A disposizione: Mrozek, Padelli, Bertola, Kabasele, Ebosse, Arizala, Miller, Lovric, Zarraga, Zaniolo, Unai Gomez, Jovanovic, Vinciati.
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Pavlovic, De Winter, Bartesaghi; Jashari, Modric, Musah,; Pulisic, Ramos, Hutchinson. All. Amorim. A disposizione: Torriani, Bouyer, Diawara, Estupinian, Terracciano, Comotto, Loftus-Cheek, Ossola, Perera, M.Cissé, Menon, Vos, A.Cisse, Camarda.
Arbitro: Marcenaro; Assistenti: Colarossi - Costanzo; Quarto ufficiale: Ayroldi; Var: Pezzuto; Ass. Var: Aureliano
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