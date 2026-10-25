Il Milan scende in campo a Udine per l'8ª giornata di campionato. Reduci dal successo di San Siro sull'Atalanta in campionato e dall'amarissima sconfitta contro il Bournemouth in Europa League, gli uomini di Amorim - in profonda emergenza senza Gila, Rabiot e Moreira - affrontano ora la formazione di Runjaic, che nell'ultima uscita di campionato è invece crollato in casa contro il Lecce. I rossoneri si presentano inoltre all'appuntamento con 15 punti e un bilancio che riporta zero sconfitte nelle prime 7 giornate. Ben più complicato l’avvio di stagione dei friulani, reduci da 4 sconfitte consecutivi e con una classifica ferma a quota 4 punti. La prossima giornata, il Milan riceverà il Bologna mercoledì 28 a San Siro, mentre l’Udinese affronterà il Parma lo stesso giorno al Tardini.