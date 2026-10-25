Il Milan vince e convince contro l'Udinese: Como scavalcato e zona Champions agguantata

Il Milan di Amorim vince ancora e lo fa ad Udine contro la squadra di Runjaic. A decidere la sfida le reti di Pulisic nel primo tempo su assist di Modric e quella di Hutchinson - la prima con la maglia rossonera - al 65'. Il Milan bissa dunque il successo adrenalinico portato a casa contro l' Atalanta di Sarri alla scorsa giornata, agguantando il quarto posto e la zona Champions a quota 18 punti in classifica. Nulla da fare per l' Udinese , costretto a raccogliere la sesta sconfitta in Serie A in 8 giornate. Una partenza decisamente negativa quella degli uomini di Runjaic, che hanno finora raccolto soltanto una vittoria restando quindi a quota 4 punti in classifica appena sopra la zona retrocessione.

Milan, in Serie A hai una marcia in più. Ma in Europa...

Cinque vittorie e tre pareggi recita il ruolino di marcia del Milan in Serie A: un aspetto decisamente diverso quello dei rossoneri in campionato, che mostrano tutt'altra faccia in Europa League. Nell'ultimo match europeo, infatti, gli uomini di Amorim hanno raccolto un'amara sconfitta contro il Bournemouth di Di Gregorio - uscito vincitore anche quest'oggi sul campo del Manchester Unite in Premier -, addirittura senza centrare lo specchio della porta. Il Milan in Serie A è, invece, tutt'altra cosa, con i rossoneri che affiancano Inter, Roma e Lazio nella classifica delle squadre ancora imbattute in campionato. Alla prossima giornata i rossoneri affronteranno il Bologna di Palladino, mentre l'Udinese se la vedrà col Parma in un delicatissimo scontro.