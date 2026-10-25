Amorim: "Orgoglioso del Milan, Bartesaghi molto bene. E sul Pallone d'Oro..."
«Sono molto contento e orgoglioso per la prestazione. Adesso c’è da pensare alla prossima, abbiamo però messo in campo quanto preparato. Li volevo aggressivi sin dall’inizio e così è stato, sono contento per loro». Sono queste le prime parole di Ruben Amorim, tecnico del Milan, al termine dell'importante vittoria targata Pulisic ed Hutchinson contro l'Udinese. Il tecnico si è poi soffermato sugli infortuni, che ultimamente hanno messo in seria difficoltà i rossoneri: "In ogni partita in Europa si vedono infortuni muscolari per i tanti impegni. Il mio lavoro e' quello di aiutare anche Milan Futuro, quindi i giovani devono avere opportunita' di giocare - aggiunge il tecnico portoghese -. Hanno dimostrato di poter affrontare la pressione di un club come il nostro."
Amorim: "Bartesaghi lo vedo così". E sul Pallone d'Oro...
Ruben Amorim si è soffermato particolarmente sulla prestazione di Bartesaghi, uno dei migliori in campo nella partita contro i friulani: «Penso che Bartesaghi sia meglio offensivamente che difensivamente, oggi ha fatto molto bene. Deve lavorare sulla fase difensiva nell’1 vs 1, in Italia vene visto come difensore più che attaccante. Ha un ottimo passo e corsa, si deve spingere un pò di più dentro l’area avversaria. Abbiamo bisogno di tempo per lavorare su tante cose, ma purtroppo non abbiamo tanto tempo. Stanno imparando durante le partite, sono molto orgoglioso. Nelle ultime tre settimane non ci siamo quasi mai allenati». E sul Pallone d'Oro ha affermato: «A vincerlo non sarà un giocatore del Milan quindi non mi interessa».
Bartesaghi: "Siamo un gruppo favoloso. Il mister..."
"Sono in grado di fare entrambe le fasi e ho tanto da migliorare. Sono giovane e posso ancora farlo". Così Davide Bartesaghi ai microfoni di Dazn dopo il successo esterno del Milan sull'Udinese. "Sono in ottima condizione fisica. In questa posizione, stasera mi sono trovato molto a mio agio - aggiunge l'esterno rossonero -. Siamo un gruppo favoloso e tutto parte anche dal mister. Poi sta a noi scendere in campo e noi cerchiamo di dare il 100%, indipendentemente da chi giochi e questo purtroppo si vede anche dal fattore infortuni. Quando si entra in campo bisogna avere fame e grinta, indipendentemente dalla tattica".
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