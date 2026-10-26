Modric inventa, Maignan più forte dei fischi, Vojvoda affonda: pagelle Udinese-Milan
Un lampo di Pulisic su grande palla di Modric e il primo gol italiano di Hutchinson permettono a un Milan in emergenza di vincere per 2-0 in Friuli e salire al terzo posto in campionato a pari punti con la Roma. Meglio di così, Ruben Amorim non poteva fare nelle condizioni in cui si è ritrovato - vedi gli infortuni alla vigilia di Gila, Rabiot e Moreira (tutti da valutare in vista soprattutto del derby di sabato), uniti ai lunghi forfait di Chukwueze, Gabbia e Saelemaekers - e meglio di così, in fondo, il tecnico portoghese non poteva iniziare in campionato, dove il Milan è imbattuto. In coppa il Diavolo dovrà cambiare marcia, ma in Italia regge l’urto e cresce di gara in gara. Adesso arriva una settimana importante: prima l’infrasettimanale col Bologna mercoledì, quindi il derby sabato che potrebbe ridurre la distanza dall’Inter oggi avanti - con la Lazio - di 4 punti. E l'Udinese? La reazione al brutto ko col Lecce c'è stata in parte, ma non ha evitato la sesta sconfitta consecutiva: mercoledì a Parma i punti saranno pesantissimi e per Runjaic sa di ultima spiaggia.
Pagelle Udinese
Okoye 6 Sul primo gol non può nulla, mentre sullo 0-2 respinge un po’ così la fucilata di Jashari. Miracoloso su Ramos.
Abankwah 5.5 Soffre Bartesaghi, si rifà con due diagonali determinanti.
Kabasele 6 Duelli focosi con Ramos: gli lascia solo un’occasione.
Palma 5 Rischia il rosso per una sbracciata a palla lontana su Ramos: gestisce il suo lato, ma sullo 0-2 non è reattivo.
Vojvoda 4.5 Peggiore in campo, si addormenta sul gol e in altre occasioni. Zaniolo (19’ st) 6 Torna dopo un mese e porta un po' di brio.
Piotrowski 5 Gira a vuoto. Miller (1’ st) 5.5 Più idee, anche se sul 2-0 non legge il pericolo.
Karlstrom 5.5 Metronomo, corre e tampona come può. Lovric (38’ st) ng.
Kamara 5.5 La gamba c’è, esagera però a cercare la conclusione da distanza siderale. Arizala (19’ st) 5 Vede partire Hutchinson sul tiro di Jashari, però non lo segue.
Chakvetadze 5 Porta troppo palla.
Ekkelenkamp 5.5 Si accende a sprazzi, senza riuscire a rendersi incisivo in area.
Davis 5 Non è al top della forma, Pavlovic lo blocca. Vinciati (38’ st) ng. Prova subito lo spunto, ma calcia a lato.
All. Runjaic 5 Sesta sconfitta consecutiva. Meglio rispetto al ko col Lecce, ma il destino sembra segnato.
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