Modric inventa, Maignan più forte dei fischi, Vojvoda affonda: pagelle Udinese-Milan

Un lampo di Pulisic su grande palla di Modric e il primo gol italiano di Hutchinson permettono a un Milan in emergenza di vincere per 2-0 in Friuli e salire al terzo posto in campionato a pari punti con la Roma. Meglio di così, Ruben Amorim non poteva fare nelle condizioni in cui si è ritrovato - vedi gli infortuni alla vigilia di Gila, Rabiot e Moreira (tutti da valutare in vista soprattutto del derby di sabato), uniti ai lunghi forfait di Chukwueze, Gabbia e Saelemaekers - e meglio di così, in fondo, il tecnico portoghese non poteva iniziare in campionato, dove il Milan è imbattuto. In coppa il Diavolo dovrà cambiare marcia, ma in Italia regge l’urto e cresce di gara in gara. Adesso arriva una settimana importante: prima l’infrasettimanale col Bologna mercoledì, quindi il derby sabato che potrebbe ridurre la distanza dall’Inter oggi avanti - con la Lazio - di 4 punti. E l'Udinese? La reazione al brutto ko col Lecce c'è stata in parte, ma non ha evitato la sesta sconfitta consecutiva: mercoledì a Parma i punti saranno pesantissimi e per Runjaic sa di ultima spiaggia.