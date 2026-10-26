Baresi, ancora vandalizzato il murale dedicato al capitano del Milan: "Non ci sarà mai fine al peggio"

Il murale di Franco Baresi in piazza Gino Valle, di fronte a Casa Milan , è stato nuovamente deturpato: con uno spray è stata cancellata la fascia di capitano, annerito il logo del Milan sul pantaloncino e la Coppa dei Campioni alzata dall'ex capitano rossonero (scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni) raffigurata in un disegno più piccolo dietro l'immagine principale.

Le parole di Luca Rosada

La nuova opera di Luca Rosada, conosciuto come "Lucas Street Art", era stata fatta lo scorso 10 ottobre dopo il precedente atto vandalico del 27 settembre, quando il volto di Franco Baresi era stato "cancellato" con lo spray, un gesto che aveva suscitato grande indignazione da parte non solo dei tifosi milanisti. "Purtroppo non ci sarà mai fine al peggio, ma per fortuna nemmeno io mollerò e tornerò a rimediare, nel rispetto di Franco Baresi", ha scritto su Instagram lo stesso Luca Rosada, già pronto a presentarsi a Casa Milan per rifare un altro murale dedicato al Capitano.