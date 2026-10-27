Amorim allunga il Milan ma l’emergenza continua: anche Loftus-Cheek ko, infortunio muscolare

MILANO - L'emergenza numerica e tecnica, in casa Milan, continua. Domenica sera, a Udine, si è fermato anche Ruben Loftus-Cheek: l’inglese ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra ed effettuerà un esame di controllo tra due settimane. Il suo infortunio aumenta ulteriormente il numero degli indisponibili per la partita di domani contro il Bologna, visto che nessuno tra Gila, Moreira e Rabiot sarà della gara. Tutti e tre guardano al derby di sabato sera, con gli allenamenti di giovedì e venerdì che saranno indicatori sensibili della loro presenza o meno nella stracittadina che chiuderà il mese di ottobre. Questa importante crisi numerica, che già vede i lungodegenti Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Pietro Terracciano out con diversi mesi di prognosi, aumenta il valore delle scelte fatte da Ruben Amorim a Udine, con un’intelligente ricostruzione della squadra con un 4-4-2 fluido che ha permesso all’allenatore portoghese di buttare nella mischia Sankhoun Diawara, Davide Bartesaghi e Omari Hutchinson. Con tutti gli effettivi a disposizione, i tre giocatori erano considerati o delle alternative ai titolari – Bartesaghi e Hutchinson – oppure l’ultimo dei difensori a disposizione, ovvero Diawara. Amorim, che non ha praticamente avuto tempo per poter preparare la gara di Udine dopo la sconfitta contro il Bournemouth, ha dovuto fare di necessità virtù ed è stato ripagato. Diawara ha giocato in maniera semplice, ma efficace, Bartesaghi è stato il migliore in campo, dando una spinta offensiva interessante e aiutando lo stesso Diawara – che gli copriva le spalle – nella fase di non possesso mentre Hutchinson, oltre al gol dello 0-2 che ha chiuso i giochi, ha trovato quella continuità di minuti che non aveva avuto fino al fine settimana. Forse è ancora presto o prematuro dire che Amorim ha trovato delle soluzioni per dare più respiro ai suoi titolarissimi in attesa del calciomercato invernale, dove il Milan dovrà prendere almeno tre giocatori, ma ha avuto delle risposte interessanti sia dai singoli, sia dal collettivo.