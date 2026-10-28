Milan, fiducia ad Amorim: lo dicono i numeri
MILANO - Avrà perso - male - due gare in Europa League; avrà cambiato forse troppe formazioni, soprattutto nelle prime uscite. Però Ruben Amorim, è un dato di fatto, in Serie A è lassù in classifica e soprattutto non ha ancora perso. Guardando la storia degli ultimi 65 anni del Milan, non è un particolare di poco conto. Anzi. Col successo in piena emergenza di domenica a Udine, il tecnico portoghese è arrivato a otto gare consecutive in campionato senza sconfitte. Dal 1961 a oggi, solamente Luis Carniglia nel lontano '63-64 ha fatto meglio di Amorim al debutto sulla panchina rossonera. L’argentino - che vinse due Coppe dei Campioni alla guida del Real Madrid e in Italia allenò anche Fiorentina, Roma e Juventus - inanellò tredici partite senza perdere, anche se poi fu esonerato dopo 23 giornate, sostituito da Nils Liedholm. Per altro lo svedese, alla prima esperienza in panchina, cominciò con sei risultati utili consecutivi e, in questa particolare classifica di migliori debutti al Milan, è stato proprio sorpassato al secondo posto proprio da Amorim. L’ex Sporting e United ha dunque iniziato meglio di tutti i più grandi allenatori passati da Milanello: meglio di Maldini (5), Rocco e Ancelotti (4), ma anche dei vari Zaccheroni e Trapattoni (2), Sacchi, Capello, Allegri e Pioli (1).
Milan, Gerry Cardinale punta alla Champions League e ai rinnovi di Pulisic e Rabiot
Chiaramente, per scrivere il proprio nome sul libro dei record del club rossonero, Amorim non dovrà solo mettere insieme altre gare senza sconfitte. Servirà dare continuità ai risultati, accumulare punti e riportare come minimo il Milan in Champions a partire da stasera a San Siro contro il Bologna. Gerry Cardinale vuole vincere, ma rivedere il Milan competitivo e in alto in classifica è chiaramente il primo obiettivo. Dopo aver assistito alla vittoria di Udine, Cardinale è tornato a Milano per seguire la partita di oggi, la presentazione del nuovo progetto stadio domani e il derby di sabato. Inoltre ha definito con i dirigenti e l'entourage di Pulisic il rinnovo fino al 2031 e presto cercherà di fare la stessa cosa con Veronique, la mamma-agente di Rabiot, uno dei leader di questo Milan.
Milan-Bologna, le probabili scelte di Amorim tra infortuni e turnoverIl francese stasera non ci sarà così come tutti gli altri indisponibili (Gila, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Moreira e Saelemaekers). La speranza del Milan e di Amorim è di recuperare qualcuno per l’Inter - ovvero Gila, Moreira e proprio Rabiot -, ma intanto oggi andrà superato il Bologna. Previsti alcuni cambi, anche per evitare nuovi ko: Pavlovic, iper-utilizzato, potrebbe rifiatare con il giovane Diawara al centro ed Estupinan terzino sinistro. Musah a centrocampo per Modric e Alpha Cisse che potrebbe giocare trequartista per Pulisic. Ballottaggio pure fra Gonçalo Ramos e Camarda.
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