Milan, fiducia ad Amorim: lo dicono i numeri

MILANO - Avrà perso - male - due gare in Europa League; avrà cambiato forse troppe formazioni, soprattutto nelle prime uscite. Però Ruben Amorim, è un dato di fatto, in Serie A è lassù in classifica e soprattutto non ha ancora perso. Guardando la storia degli ultimi 65 anni del Milan, non è un particolare di poco conto. Anzi. Col successo in piena emergenza di domenica a Udine, il tecnico portoghese è arrivato a otto gare consecutive in campionato senza sconfitte. Dal 1961 a oggi, solamente Luis Carniglia nel lontano '63-64 ha fatto meglio di Amorim al debutto sulla panchina rossonera. L’argentino - che vinse due Coppe dei Campioni alla guida del Real Madrid e in Italia allenò anche Fiorentina, Roma e Juventus - inanellò tredici partite senza perdere, anche se poi fu esonerato dopo 23 giornate, sostituito da Nils Liedholm. Per altro lo svedese, alla prima esperienza in panchina, cominciò con sei risultati utili consecutivi e, in questa particolare classifica di migliori debutti al Milan, è stato proprio sorpassato al secondo posto proprio da Amorim. L’ex Sporting e United ha dunque iniziato meglio di tutti i più grandi allenatori passati da Milanello: meglio di Maldini (5), Rocco e Ancelotti (4), ma anche dei vari Zaccheroni e Trapattoni (2), Sacchi, Capello, Allegri e Pioli (1).