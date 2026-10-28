“L’ho capito al primo minuto”, Amorim duro dopo il ko Milan: “Inutile parlare”

Il tecnico rossonero non ha digerito il boccone amaro mandato giù contro il Bologna, e sabato c'è l'Inter. Palladino...
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Pubblicato il 28.10.2026, 21:19 (Aggiornato il 28.10.2026, 21:40)

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"Mancava energia, condizione e stanchezza. Siamo riusciti ad andare avanti, le tante partite ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo avuto anche la palla del pareggio con Camarda". Sono queste le prime parole di Ruben Amorim, tecnico del Milan, al termine della disfatta casalinga a San Siro contro il Bologna di Palladino. La gara si è aperta con il gol di Mbangula, a cui ha fatto seguito nel primo tempo la doppietta di Cisse che è valsa la rimonta ai rossoneri. Nel secondo tempo un autogol di Bartesaghi ed altri due gol di Mbangula consegnano agli emiliani la vittoria contro il Milan. Amorim ha proseguito soffermandosi anche sulla partita delicatissima contro l'Inter, a cui non potrebbe prendere parte Amorim: "Domani capiremo chi sarà a disposizione. Tomori sarà da valutare, il tempo non è tanto per preparare il derby". 

Amorim: "Derby? Ci metteremo tutto noi stessi"

"Cosa manca alla squadra? E' difficile in due mesi mettere tutte le richieste per un allenatore. La continuità fa la differenza e oggi non si vede ancora". E sulla prestazione odierna: "Non è una giustificazione, ma già dal primo minuto avevo capito che non avevamo la stessa energia di sempre. Sabato cercheremo di tirare fuori l'energia che è mancata oggi. Inutile parlare di errori tecnici o tattici oggi perchè è mancata l'energia".

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Il tecnico ha poi concluso soffermandosi sul primo derby con il suo Milan: "Proveremo a vincere la prossima partita. Non voglio giustificarmi, voglio una squadra che ci provi sempre e migliori partita dopo partita. Ci metteremo tutto noi stessi. Inutile parlare della prestazione quando il Milan perde con il Bologna". 

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