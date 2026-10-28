“L’ho capito al primo minuto”, Amorim duro dopo il ko Milan: “Inutile parlare”

"Mancava energia, condizione e stanchezza. Siamo riusciti ad andare avanti, le tante partite ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo avuto anche la palla del pareggio con Camarda". Sono queste le prime parole di Ruben Amorim, tecnico del Milan, al termine della disfatta casalinga a San Siro contro il Bologna di Palladino. La gara si è aperta con il gol di Mbangula, a cui ha fatto seguito nel primo tempo la doppietta di Cisse che è valsa la rimonta ai rossoneri. Nel secondo tempo un autogol di Bartesaghi ed altri due gol di Mbangula consegnano agli emiliani la vittoria contro il Milan. Amorim ha proseguito soffermandosi anche sulla partita delicatissima contro l'Inter, a cui non potrebbe prendere parte Amorim: "Domani capiremo chi sarà a disposizione. Tomori sarà da valutare, il tempo non è tanto per preparare il derby".