Pagelle Milan-Bologna: l'ex Juve Mbangula eroe, Cisse brilla, Casale annulla Ramos, Camarda non va
Un passo in avanti e un passo indietro per il Milan di Amorim: dopo le due vittorie consecutive ottenute e l'imbattibilità protetta finora, le certezze dei rossoneri sono crollate definitivamente a causa della sconfitta casalinga a San Siro contro il Bologna di Palladino. Quest'ultimo può godersi il grande ritorno in Serie A di Mbangula, autore di una tripletta che non ha lasciato scampo ai padroni di casa. Da segnalare l'ennesima prestazione grigia di Goncalo Ramos, alla quale si è poi aggiunta anche quella di Camarda, che nulla ha potuto contro la difesa del Bologna pur di provare a rialzare i rossoneri.
Pagelle Milan
Maignan 5.5 Non ha responsabilità, ma sul groppone rimangono quattro gol.
Tomori 6.5 Come a Udine spinge e serve l’assist per il 2-1. Esce all’intervallo per un fastidio muscolare alla coscia destra.
Modric (1’ st) 5 Questa volta non sale in cattedra.
De Winter 4.5 Senza un vero riferimento, deve allargarsi su Mbangula e non lo prende quasi mai.
Pavlovic 5 Quindicesima gara da titolare su sedici in stagione (Serbia compresa), alla lunga soffre gli spunti di Odgaard.
Estupinan 5.5 Accolto dai fischi alla lettura delle formazioni, è diligente su Bernardeschi, ma commette errori tecnici.
Diawara (14’ st) 5 Mangiato da Mbangula sul 2-3.
Hutchinson 6.5 Parte a destra, ma stringe. Entra in entrambi i primi due gol: costringe Theate all’errore sull’1-1 e avvia l’azione del secondo. Peperino senza pause, cambio inspiegabile. Pulisic (14’ st) 5 Non pervenuto.
Musah 5 La palla persa sul gol di Mbangula è sanguinaria, poi corre spesso a vuoto. Ripresa da terzino destro, senza brillare.
Jashari 5.5 Senza Modric, più regista che incursore, ultimo a mollare.
Bartesaghi 5.5 Zortea gli chiude i varchi e non riesce ad essere ficcante come a Udine. Sfortunato sull’autogol.
Camarda (18’ st) 4 Ingresso infelice: fallisce il 3-3 e regala il 2-4.
A. Cisse 7.5 Dopo 5 gol in trasferta, gli mancava il sigillo a San Siro. Ne arrivano due, ancora da rapinatore d’area. Serve pure la palla del 3-3 a Camarda, ma...
Gonçalo Ramos 5 Altra gara in salita, lontano dall’area. Serve più fisicità per reggere l’urto dei difensori della Serie A. Comotto (42’ st) ng.
All. Amorim 4.5 A Udine con mezza squadra aveva trovato la formula giusta, non ripete la magia. Anzi. E i cambi...
Pagelle Bologna
Skorupski 6 Sui gol non può nulla, attento quando è chiamato in causa.
Darmian 6 Nel gioco uomo su uomo di Palladino, gli tocca Cisse, anche se sui gol non ha colpe particolari, perché arrivano sempre da situazioni di “sorpresa”.
Vitik (14’ st) 6 Regge l'urto.
Casale 7 Usa mestiere per frenare Ramos.
Helland (34’ st) 6 Tiene alto il muro.
Theate 5 Regala l’1-1, rimettendo in partita il Milan. Sbaglia altri appoggi, tant’è che Palladino pensa pure di cambiarlo già dopo mezz’ora.
Heggem (25’ st) 6 Annulla Pulisic.
Zortea 6 Controlla Bartesaghi, ruba e serve la palla dello 0-1. Peccato macchi la prova sul 2-1 di Cisse.
Pobega 7 Ex di turno, prova qualche sgroppata centrale e contribuisce allo 0-1. Nella ripresa lievita e sradica palloni su palloni.
Ferguson 6.5 Gioca semplice, bel duello con Jashari.
Alhassane 5 Preferito a Miranda, dal suo lato passano sovente sia Hutchinson che Tomori.
Miranda (14’ st) 7 Tre minuti, due cross velenosi, due gol. Meglio di così, non può fare.
Bernardeschi 6 Parte con voglia, ma poi non trova gli spazi per accendersi. Nella ripresa torna ad accendersi, a sprazzi.
Cambiaghi (14’ st) 7 Subito pimpante, metto lo zampino sul terzo e il quarto gol.
Odgaard 6.5 Nel primo tempo è dura con Pavlovic, ma quando aumentano gli spazi, fa male.
Mbangula 9 Novello Batistuta a San Siro: prima da titolare e subito in gol, non una, non due, ma ben tre volte. Eroe.
All. Palladino 8 Con equilibrio ha rimesso a posto il Bologna, vittoria meritata e di prestigio.
Arbitro
Sacchi 6.5 Fischia il giusto, non commette errori significativi.
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