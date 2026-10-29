Pagelle Milan-Bologna: l'ex Juve Mbangula eroe, Cisse brilla, Casale annulla Ramos, Camarda non va

Un passo in avanti e un passo indietro per il Milan di Amorim: dopo le due vittorie consecutive ottenute e l'imbattibilità protetta finora, le certezze dei rossoneri sono crollate definitivamente a causa della sconfitta casalinga a San Siro contro il Bologna di Palladino. Quest'ultimo può godersi il grande ritorno in Serie A di Mbangula, autore di una tripletta che non ha lasciato scampo ai padroni di casa. Da segnalare l'ennesima prestazione grigia di Goncalo Ramos, alla quale si è poi aggiunta anche quella di Camarda, che nulla ha potuto contro la difesa del Bologna pur di provare a rialzare i rossoneri.

Pagelle Milan Maignan 5.5 Non ha responsabilità, ma sul groppone rimangono quattro gol.

Tomori 6.5 Come a Udine spinge e serve l’assist per il 2-1. Esce all’intervallo per un fastidio muscolare alla coscia destra.

Modric (1’ st) 5 Questa volta non sale in cattedra.

De Winter 4.5 Senza un vero riferimento, deve allargarsi su Mbangula e non lo prende quasi mai.

Pavlovic 5 Quindicesima gara da titolare su sedici in stagione (Serbia compresa), alla lunga soffre gli spunti di Odgaard.

Estupinan 5.5 Accolto dai fischi alla lettura delle formazioni, è diligente su Bernardeschi, ma commette errori tecnici.

Diawara (14’ st) 5 Mangiato da Mbangula sul 2-3.

Hutchinson 6.5 Parte a destra, ma stringe. Entra in entrambi i primi due gol: costringe Theate all’errore sull’1-1 e avvia l’azione del secondo. Peperino senza pause, cambio inspiegabile. Pulisic (14’ st) 5 Non pervenuto.

Musah 5 La palla persa sul gol di Mbangula è sanguinaria, poi corre spesso a vuoto. Ripresa da terzino destro, senza brillare.

Jashari 5.5 Senza Modric, più regista che incursore, ultimo a mollare.

Bartesaghi 5.5 Zortea gli chiude i varchi e non riesce ad essere ficcante come a Udine. Sfortunato sull’autogol.

Camarda (18’ st) 4 Ingresso infelice: fallisce il 3-3 e regala il 2-4.

A. Cisse 7.5 Dopo 5 gol in trasferta, gli mancava il sigillo a San Siro. Ne arrivano due, ancora da rapinatore d’area. Serve pure la palla del 3-3 a Camarda, ma...

Gonçalo Ramos 5 Altra gara in salita, lontano dall’area. Serve più fisicità per reggere l’urto dei difensori della Serie A. Comotto (42’ st) ng.

All. Amorim 4.5 A Udine con mezza squadra aveva trovato la formula giusta, non ripete la magia. Anzi. E i cambi...