Milan, in attesa di Ramos Amorim ritrova Rabiot e Gila

Tre punti sono volati via contro il Bologna, ma Ruben Amorim il giorno dopo il primo ko in Serie A ha ritrovato a Milanello tre giocatori assenti nelle ultime due partite, ovvero Gila, Diego Moreira e Rabiot. Se tutti e tre saranno pronti per giocare il derby di domani dal primo minuto, lo si capirà meglio fra oggi e domani, però la notizia è di quelle confermanti in un momento particolarmente "caldo" per il Milan e il tecnico portoghese. Gerry Cardinale è uscito scuro in volto da San Siro dopo la sconfitta con il Bologna. La prestazione non gli è piaciuta, così come non è contento dei tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa nelle ultime settimane. Ma soprattutto perdere il derby scaraventerebbe il Diavolo a meno 10 dall'Inter e dalla vetta della classifica dopo sole dieci giornate: praticamente l'eventuale sogno di lottare per lo scudetto sarebbe già evaporato. Amorim non è in discussione, Cardinale lo ha scelto personalmente e continua a pensare sia la figura giusta con cui costruire il "suo" Milan, però serve trovare una continuità, non solo di risultati - in fondo quello col Bologna è stato il primo ko in campionato, ma ci sono state due brutte sconfitte in Europa League -, ma anche di gioco, oltre a una vera identità.

Milan, problemi in attacco: Ramos e Camarda non rendono Per esempio, è ormai evidente come ci sia un problema attorno a Gonçalo Ramos. Se da un lato il portoghese è servito poco e male - complice anche la sua tendenza ad abbassarsi troppo -, dall'altro anche lui sembra fare fatica ad adattarsi al calcio italiano, dove i difensori non avranno magari le qualità di un Marquinhos, ma usano metodi rudi per farsi valere. A Udine contro Kabasele e mercoledì contro Casale, Ramos è stato "maltrattato" fisicamente, sovrastato dai suoi diretti avversari. I numeri, poi, restano impietosi: col Bologna 0 tiri, 0 assist, 0 passaggi chiave, 32 tocchi totali, ma 0 in area di rigore avversaria, 0 dribbling, 11 palloni persi. Amorim deve trovare la chiave per integrare meglio l'ex Psg e dovrà farlo in fretta, perché Ramos non ha alternative. Camarda, utilizzato comunque poco, purtroppo, non sta rendendo. Per numeri e attitudine offensiva, probabilmente l'uomo da provare sarebbe Cisse, ma è impensabile che Amorim tolga l'acquisto più caro della storia del Milan proprio nel derby, sarebbe una bocciatura clamorosa.