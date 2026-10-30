Milan, in attesa di Ramos Amorim ritrova Rabiot e Gila
Tre punti sono volati via contro il Bologna, ma Ruben Amorim il giorno dopo il primo ko in Serie A ha ritrovato a Milanello tre giocatori assenti nelle ultime due partite, ovvero Gila, Diego Moreira e Rabiot. Se tutti e tre saranno pronti per giocare il derby di domani dal primo minuto, lo si capirà meglio fra oggi e domani, però la notizia è di quelle confermanti in un momento particolarmente "caldo" per il Milan e il tecnico portoghese. Gerry Cardinale è uscito scuro in volto da San Siro dopo la sconfitta con il Bologna. La prestazione non gli è piaciuta, così come non è contento dei tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa nelle ultime settimane. Ma soprattutto perdere il derby scaraventerebbe il Diavolo a meno 10 dall'Inter e dalla vetta della classifica dopo sole dieci giornate: praticamente l'eventuale sogno di lottare per lo scudetto sarebbe già evaporato. Amorim non è in discussione, Cardinale lo ha scelto personalmente e continua a pensare sia la figura giusta con cui costruire il "suo" Milan, però serve trovare una continuità, non solo di risultati - in fondo quello col Bologna è stato il primo ko in campionato, ma ci sono state due brutte sconfitte in Europa League -, ma anche di gioco, oltre a una vera identità.
Milan, problemi in attacco: Ramos e Camarda non rendono
Per esempio, è ormai evidente come ci sia un problema attorno a Gonçalo Ramos. Se da un lato il portoghese è servito poco e male - complice anche la sua tendenza ad abbassarsi troppo -, dall'altro anche lui sembra fare fatica ad adattarsi al calcio italiano, dove i difensori non avranno magari le qualità di un Marquinhos, ma usano metodi rudi per farsi valere. A Udine contro Kabasele e mercoledì contro Casale, Ramos è stato "maltrattato" fisicamente, sovrastato dai suoi diretti avversari. I numeri, poi, restano impietosi: col Bologna 0 tiri, 0 assist, 0 passaggi chiave, 32 tocchi totali, ma 0 in area di rigore avversaria, 0 dribbling, 11 palloni persi. Amorim deve trovare la chiave per integrare meglio l'ex Psg e dovrà farlo in fretta, perché Ramos non ha alternative. Camarda, utilizzato comunque poco, purtroppo, non sta rendendo. Per numeri e attitudine offensiva, probabilmente l'uomo da provare sarebbe Cisse, ma è impensabile che Amorim tolga l'acquisto più caro della storia del Milan proprio nel derby, sarebbe una bocciatura clamorosa.
Rabiot, Gila e Moreira: Amorim potrebbe averli al derby
Piuttosto, nel derby il tecnico, come scritto, spera di poter contare su tre titolari in più. Il Milan rimane in emergenza, con sei giocatori indisponibili, ovvero Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, Loftus-Cheek e Pietro Terracciano, a cui si è aggiunto mercoledì sera Tomori, uscito all’intervallo della sfida con i rossoblù per un problema muscolare alla coscia destra. Però Amorim ieri ha riavuto col gruppo Gila, Diego Moreira e Rabiot. Si erano fermati dopo la trasferta in Inghilterra contro il Bournemouth: Gila per un’infiammazione alla caviglia sinistra, Moreira per un affaticamento al flessore sinistro e Rabiot per un affaticamento al polpaccio destro. Il giocatore che maggiormente preoccupava, in virtù anche della zona dolente, era Rabiot, tant’è che Amorim mercoledì sera, commentando il ko col Bologna, si era augurato di recuperarne almeno un paio: «Sono preoccupato e concentrato unicamente sul capire quanti calciatori avremo per l’Inter. Penso che potremo recuperarne uno o due, magari potremo correre un rischio con loro, vedremo». Il derby e un possibile -10 in classifica valgono il rischio...
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