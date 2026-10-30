Pulisic rinnova con il Milan: ora tocca a Rabiot e Cisse

Tutto secondo programma e priorità. Dopo il rinnovo di Strahinja Pavlovic , ieri è arrivata la firma di Christian Pulisic sul nuovo accordo che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2031 . Gerry Cardinale sta rispettando la sua strategia per quanto riguarda la fase di consolidamento dei leader dello spogliatoio e la firma di Pulisic ne è un’ulteriore testimonianza dopo che il giocatore, per due volte durante la gestione precedente, aveva rimandato la questione. Per quanto riguarda il salario netto che Pulisic andrà a percepire, si tratta di un ingaggio importante che potrebbe toccare i sette milioni netti a stagione più bonus , andando nella scia di quanto sdoganato in estate con Gonçalo Ramos. Ricordiamo come in estate gli fosse arrivata una proposta dal New York City da dieci milioni annui, mica noccioline.

Milan, dopo Pulisic e Pavlovic sotto con Rabiot e Cisse

Ma non è finita qui, perché il Milan vuole arrivare a chiudere altre due trattative aperte. Quella prioritaria è certamente quella che porta al dossier di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente, ha un accordo da 3.5 milioni sottoscritto ad agosto 2025, ma anche in questo caso si tratta al rialzo. La volontà del Milan è quella di formalizzare il tutto entro la fine dell’anno, in pieno stile Cardinale che non vuole portare le trattative troppo per le lunghe, sia sul calciomercato sia per quanto concerne i rinnovi di contratto. L’altro giocatore che, presto, verrà ulteriormente blindato è Alphadjo Cisse. Il capocannoniere stagionale del Milan, a quota sette gol tra campionato e Europa League dopo la doppietta al Bologna, ha un accordo in essere fino al 30 giugno 2030 con uno stipendio base che si aggira attorno agli ottocento mila euro. Anche qui, si guarderà al rialzo. Intanto, in attesa che si diradi la nebbia attorno alla carica di head of football, è emerso che l’Eintracht Francoforte ha deciso di promuovere Timmo Hardung al ruolo di direttore di tutte le aree sportive del club e questo, inevitabilmente, renderebbe più complesso un suo eventuale sbarco al Milan se la carica di capo del calcio dovesse essere assunta da Markus Krösche, con il quale l’accordo non è ancora stato trovato.