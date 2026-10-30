Amorim al primo derby: "Il Milan non cerca scorciatoie e lotta per lo Scudetto. Che penso dell'Inter e di Chivu"

Primo Derby della Madonnina per Ruben Amorim . Il Milan , guidato dal tecnico portoghese, proverà a fare sua la sfida di domani contro l' Inter a San Siro. Alla vigilia del match l'allenatore rossonero in conferenza stampa ha espresso il desiderio di rifarsi dopo Bologna , sottolineando anche come sia necessario tempo per porre basi solide al progetto del club. Amorim ha inoltre annunciato che Rabiot, Gila e Moreira saranno a disposizione per il match di domani contro Chivu.

L'allenatore rossonero ha iniziato parlando delle parole di Cardinale , che lo ha difeso: “Apprezzo il suo sostegno, ma sapevamo tutti non sarebbe stato facile gettare le basi per questo progetto durante la stagione , con le difficoltà che ci sarebbero state. Ci vorrà tempo, chiaro che vogliamo vincere ogni partita e fa male quando perdiamo. Ci vuole tempo per migliorare le cose. Bisogna essere chiari con i tifosi, ci vorrà tempo”. Il discorso si sposta sulla sfida di domani, dove in tre rientrano: “ Rabiot, Gila e Moreira sono pronti a stare con la squadra , vedremo domattina se saranno in grado di partire dal 1’ o dovranno cominciare dalla panchina. Ho un piano partita, vedremo domani”.

L'importanza del derby: "Partita molto speciale"

Sul derby ha aggiunto: “Partita molto speciale, due squadre della stessa città. Avete visto anche ieri col progetto del nuovo stadio quanto sia speciale questa rivalità, c’è anche un legame tra le due squadre perché non si vedono tutti i giorni club della stessa città che condividono lo stesso impianto. Per me la cultura qui in Italia è simile a quella portoghese: c’è quella responsabilità di dover vincere la partita, i tifosi la vivono nella stessa maniera sia qui che in Portogallo. In Inghilterra invece c’è una rivalità prettamente sportiva, qui c’è quella sensazione di popolo latino che si vive anche in Portogallo: mi aspetto una gara speciale”.

"Anche se i giocatori sono stanchi, dovranno performare"

“Bisogna trovare l’energia dentro di noi - ha continuato -. Gara speciale, poco importa il contesto attuale: anche se i giocatori sono stanchi, dovranno performare in campo. L’ho detto l’altra sera fin dal 1’ contro il Bologna che mancava questa energia, ma non dovevamo prendere 2 gol in 2 minuti e perdere la partita. Vogliamo fare meglio, ci saranno dettagli importanti di cui ho parlato con la mia squadra, ma dall’ultima sosta ad oggi non abbiamo potuto allenarci con continuità. Non dico che la situazione sia diversa altrove, parlo della mia squadra: ci sono dettagli tralasciati proprio perché abbiamo poco tempo in allenamento. Alcune cose si possono nascondere attraverso l’energia, ma su altre bisogna lavorare duramente”.