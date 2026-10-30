"Muoio per il derby", Moreira carica il Milan e Pulisic ribadisce: "L'Inter si può battere"

Il calciatore belga racconta il suo ambientamento nella squadra rossonera: " Ho una personalità forte , diversa dagli altri, tutto il gruppo mi ha accolto benissimo. Capiscono come sono, non mi giudicano, quindi mi sto trovando molto bene. Cosa manca per far tornare grande il Milan ? Dobbiamo vincere le partite, tutto qui. Abbiamo giocatori di qualità, una grande squadra, un grande gruppo, un grande spirito . Dobbiamo mantenere il gruppo unito, restare forti e cercare di vincere le partite, perché il calcio è questo e questo è ciò che rappresenta il Milan".

Le parole di Pulisic

"È incredibile, sono molto emozionato: è sempre stato il mio desiderio rimanere e rinnovare, sono molto contento di stare ancora qui per i prossimi anni". Christian Pulisic non ha avuto molti dubbi quando c'è stato da firmare il nuovo accordo che lo terrà al Milan fino al 2031. Del resto anche in passato lo statunitense è rimasto indifferente agli interessamenti di altri club perché "ho sempre voluto restare al Milan, mi hanno sempre fatto sentire una fiducia enorme e sono molto contento di stare qui". Domani c'è l'atteso derby con l'Inter. "È sempre una partita con molta intensità, una battaglia e domani sarà uguale - continua Pulisic a Sky -. È chiaro che voglio segnare sempre, aiutare la squadra e vincere. Loro negli ultimi anni hanno mostrato di essere molto forti, giocano bene, sarà importante fare una bella prestazione: se facciamo le cose bene, abbiamo l'opportunità di vincere". Cardinale ha ribadito la fiducia in Amorim. "È chiaro che serve un po' di tempo quando c'è un nuovo allenatore ma proveremo a vincere subito: c'è un bel rapporto col mister, stiamo imparando ogni giorno e vogliamo migliorare. Il mio sogno con questa maglia? Vincere dei trofei".