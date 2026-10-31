Kaká al Meazza: entrerà nella Hall of Fame Milan
MILANO - Nel 2007 quando San Siro era ancora considerato uno stadio da sogno e il Manchester United la squadra di Cristiano Ronaldo, nessuno pensava che Ricardo Izecson dos Santos Leite fosse l’ultimo esemplare di una specie in via di estinzione: un vincitore di Pallone d’Oro proveniente dalla Serie A. Il talento brasiliano con i suoi colpi guidò il Milan fino ad Atene, porto trionfale dove candeggiare e smacchiare per sempre le pene di Istanbul. Dopo la Champions League, arrivò pure il Pallone d’Oro. Poi basta: non c’è più stato un giocatore del nostro campionato che è stato in grado di affermarsi nel trofeo. Al massimo sono arrivati Palloni d’Oro che il trofeo lo hanno vinto per quello che hanno fatto altrove - e proprio il Milan ne avrà probabile protagonista al derby, Luka Modric. Kaká stasera sarà sugli spalti così il Meazza sembrerà proprio quello di una volta.
Kaká nella Hallof Fame
Già sarà al completo proprio tutto lo stadio, visto che eccezionalmente saranno tolte le limitazioni poste al terzo anello per limitare le vibrazioni. L’impianto tremerà quando tutti e i 77mila (massima capienza possibile) presenti urleranno e applaudiranno, anche in occasione dell’ingresso di Kaká, che entrerà nella Hall of Fame rossonera sponsorizzata da Emirates. Il numero 22 andrà dunque ad affiancare Franco Baresi, Filippo Inzaghi, Andrij Shevchenko, Marco Van Basten, Ruud Gullit e Carlo Ancelotti, le altre leggende che fanno parte del Gotha milanista.
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