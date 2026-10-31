Kaká al Meazza: entrerà nella Hall of Fame Milan

MILANO - Nel 2007 quando San Siro era ancora considerato uno stadio da sogno e il Manchester United la squadra di Cristiano Ronaldo, nessuno pensava che Ricardo Izecson dos Santos Leite fosse l’ultimo esemplare di una specie in via di estinzione: un vincitore di Pallone d’Oro proveniente dalla Serie A. Il talento brasiliano con i suoi colpi guidò il Milan fino ad Atene, porto trionfale dove candeggiare e smacchiare per sempre le pene di Istanbul. Dopo la Champions League, arrivò pure il Pallone d’Oro. Poi basta: non c’è più stato un giocatore del nostro campionato che è stato in grado di affermarsi nel trofeo. Al massimo sono arrivati Palloni d’Oro che il trofeo lo hanno vinto per quello che hanno fatto altrove - e proprio il Milan ne avrà probabile protagonista al derby, Luka Modric. Kaká stasera sarà sugli spalti così il Meazza sembrerà proprio quello di una volta.