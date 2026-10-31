Estasi Milan, Amorim: “Dopo una partita così capisci tutto”. Cardinale: "Mi viene da piangere"

"Importante per l'ambiente e per l'atmosfera. Dopo una partita del genere capisci tutto, dopo la sconfitta di mercoledì scorso con il Bologna volevamo ancor di più festeggiare. Orgoglioso dei miei giocatori, con così poco riposo e dopo Bologna hanno lottato tutta la partita. Cerco di interpretare quello che mi dice la squadra e sin dal primo minuto ho capito che eravamo concentrati e calmi. Ero tranquillo". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan Amorim dopo la vittoria contro l'Inter nel derby di Milano. "Vorrei parlare di Pavlovic e De Winter che le hanno giocate tutte e per il modo di come sono scesi in campo. Poi Pulisic, Rabiot e Moreira hanno fatto una grande partita" ha aggiunto il tecnico portoghese dei rossoneri, che grazie al successo salgono a 21 punti nella classifica di Serie A.

Le parole di Amorim "Sui cross De Winter penso sia il migliore. Guardando le statistiche dell'Inter. Crossano molto e fanno densità in area. Penso che per i cross Pavlovic e De Winter siano i migliori, vanno messi nelle migliori condizioni contro gli attaccanti avversari - ha spiegato Amorim - Sia in pressione che in blocco basso eravamo ravvicinati. Con le distanze più corte abbiamo corso meno. Abbiamo difeso bene sui lati, siamo stati più aggressivi". Infine, l'allenatore del Milan ha concluso: "Quello che diceva Cardinale l'obiettivo è far capire ai tifosi che le cose non cambieranno con poco tempo. Dobbiamo affrontare le cose. Vuoi portare Guardiola e cambiare tutta la squadra? Bisognerà avere notti magiche e debacle. Voglio dire che la situazione non cambierà da oggi e domani. Scudetto possibile? So che le persone non sono stupide e sanno in che momento di crescita siamo".