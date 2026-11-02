Moreira oltre all'Inter cancella pure Leao: le magie hanno acceso la notte del derby

Nella stagione in cui si analizza ogni tre giorni la prova dell’acquisto più caro della storia del Milan - Gonçalo Ramos con i suoi 73.1 milioni -, a prendersi la scena nel derby è stato Diego Moreira che ha cancellato in una notte, ma si potrebbe serenamente dire in tre mesi, il ricordo di Rafa Leao , proprio il giorno dopo il primo acuto dell'ex numero 10 rossonero con la maglia del Galatasaray . Il belga - fatto passato forse sottotraccia - è il secondo acquisto record non solo dell’estate 2026 di Gerry Cardinale , ma di tutta la storia rossonera, davanti, guarda un po’ gli scherzi del destino, proprio a Leao. Moreira infatti è stato pagato, al momento, 2 milioni in più: 51.3 quelli investiti dal Milan per acquistarlo ufficialmente il 19 agosto dallo Strasburgo , contro i 49.5 a bilancio di Leao, che fu preso dal Lille da Paolo Maldini nel 2019 per 29.5 milioni, cifra poi salita di venti milioni nel 2023 quando fu chiuso il contenzioso fra Leao e lo Sporting Lisbona , la squadra che l’attaccante aveva lasciato a parametro zero nel 2018. Moreira, però, potrebbe costare molto di più al Milan e in quel caso, sarebbe soldi sicuramente spesi con gioia da Cardinale & company, visto che si tratterebbero di bonus che si concretizzerebbero in caso di rendimento positivo dell'esterno (gol e assist in primis; poi presenze), di obiettivi raggiunti dalla squadra (scudetto, qualificazione alla Champions e pure all'Europa League) e di futuri rinnovi (al massimo due).

Il belga ha già 4 gol in 6 presenze: Rafa nel primo anno ci mise 24 gare

In tutto, Moreira - che ha firmato un contratto di 5 anni per 3 milioni d'ingaggio - potrebbe valere per il Milan addirittura 16.5 milioni in più se tutti i bonus dovessero andare in porto, portando così il costo storico del giocatore a 67.8. Una cifra, 67 milioni, che ne ricorda un’altra e che va a intrecciarsi con un'altra storia del derby di sabato sera. Prima della gara, infatti, è stato celebrato Ricardo Kakà, entrato nell'Hall of fame rossonera. Il brasiliano indossava la maglia 22, quella scelta oggi da Moreira, e fu ceduto al Real Madrid nell'estate del 2019 per... 67 milioni: «Se ho onorato la sua maglia? Andrebbe chiesto a lui, spero però gli sia piaciuta la mia prestazione e quella della squadra - ha raccontato Moreira nella notte a TeleLombardia -; è stata una notta speciale per tutti. Abbiamo vinto, ho fornito due assist e segnato un gol di fronte a Kakà, è stato un onore». Al Milan brinderebbero se Moreira dovesse ripetere anche solo la metà di quanto fatto dal brasiliano nelle sue sette stagioni; di sicuro ha iniziato fortissimo, facendo dimenticare in fretta Leao. In appena sei presenze in campionato, quattro da titolare, il belga, 22 anni, ha già servito 3 assist - due nel derby e uno all'Atalanta, sempre a Rabiot - e segnato 4 gol: doppietta decisiva nel 2-2 contro la Lazio, sigillo finale nel 3-0 al Lecce e, appunto, la punizione vincente contro l'Inter. Leao nella sua prima annata in Serie A nel '19-20 - a 20 anni - ci mise 24 gare per segnare 4 gol e il primo assist arrivò dopo 28 presenze.