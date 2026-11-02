Modric, 41 anni e una lezione all'Inter: il segreto del nuovo Milan e la scelta di Amorim

MILANO - Nel sabba diabolico che ha tinto la notte del derby di rossonero c’è un mago del pallone che non smette mai di far buon uso delle sue arti. Va bene, nella congrega milanista si sono distinti più di tutti Moreira, Pulisic e Rabiot perché alla fine quello che resta più in mente dopo una vittoria contro l’Inter sono i gol. Al banchetto trionfale del Diavolo però, Luka Modric occupa sempre un posto di riguardo. Se non a capotavola, appena di fianco: il croato nella stracittadina si è distinto con la sua classe, rendendo piccoli e lontani quei problemi avuti a inizio campionato nel calarsi in questo nuovo Milan.

La gioia di Modric dopo la vittoria nel derby «Una vittoria incredibile, la miglior partita giocata in questa stagione - ha commentato il croato nella notte del derby alla Cbs -. Stiamo crescendo come squadra, ci sono nuove idee di gioco. A volte ci sono alti e bassi, ma dobbiamo pensare che se vogliamo concludere qualcosa di importante non possiamo permetterci di perdere partite come quella persa contro il Bologna». Modric questa estate, dopo un Mondiale finito con un po’ di amaro in bocca, ha deciso di rimanere al Milan un altro anno. «Qui mi sento bene, sono amato e apprezzato - ha ribadito il centrocampista -. Dopo aver parlato con club e allenatore e sono voluto restare perché sto bene qui, amo questo gioco, mi diverto. Voglio aiutare la squadra e i più giovani a crescere».