Modric, 41 anni e una lezione all'Inter: il segreto del nuovo Milan e la scelta di Amorim
La svolta tattica del tecnico rossonero lo ha rilanciato: ora la gestione delle energie diventa decisiva
MILANO - Nel sabba diabolico che ha tinto la notte del derby di rossonero c’è un mago del pallone che non smette mai di far buon uso delle sue arti. Va bene, nella congrega milanista si sono distinti più di tutti Moreira, Pulisic e Rabiot perché alla fine quello che resta più in mente dopo una vittoria contro l’Inter sono i gol. Al banchetto trionfale del Diavolo però, Luka Modric occupa sempre un posto di riguardo. Se non a capotavola, appena di fianco: il croato nella stracittadina si è distinto con la sua classe, rendendo piccoli e lontani quei problemi avuti a inizio campionato nel calarsi in questo nuovo Milan.
La gioia di Modric dopo la vittoria nel derby
«Una vittoria incredibile, la miglior partita giocata in questa stagione - ha commentato il croato nella notte del derby alla Cbs -. Stiamo crescendo come squadra, ci sono nuove idee di gioco. A volte ci sono alti e bassi, ma dobbiamo pensare che se vogliamo concludere qualcosa di importante non possiamo permetterci di perdere partite come quella persa contro il Bologna». Modric questa estate, dopo un Mondiale finito con un po’ di amaro in bocca, ha deciso di rimanere al Milan un altro anno. «Qui mi sento bene, sono amato e apprezzato - ha ribadito il centrocampista -. Dopo aver parlato con club e allenatore e sono voluto restare perché sto bene qui, amo questo gioco, mi diverto. Voglio aiutare la squadra e i più giovani a crescere».
Modric e il nuovo Milan di Amorim: il cambio modulo rilancia il centrocampista croato
I primi mesi, però, non sono stati semplicissimi: nel nuovo modulo di Amorim, con un centrocampo a due, il professor Modric ha cominciato a far fatica, una fatica che sembrava potesse pesar troppo sul suo rendimento. Le prestazioni non erano più quelle dello scorso anno, ma la svolta post Benfica lo ha beneficiato. Amorim, dopo aver perso in Europa League contro i portoghesi, ha apportato delle modifiche al sistema: con la difesa a quattro e un centrocampista in più in mezzo, Luka ha ritrovato la sua dimensione. Allo stesso tempo, Amorim ha ritrovato uno dei giocatori più preziosi della rosa, per qualità tecniche ma anche per l’esperienza. Yunus Musah ha riassunto così l’esperienza: «Giocare con Luka rende tutto più facile, perché anche se è un 41enne ha tanta gamba ancora. È bravo non solo con la palla, difende bene, è intelligente, imparo tanto da lui».
Milan, gestione Modric: riposo in Europa League e ritorno da titolare contro il Genoa
Un valore aggiunto che va preservato. Perché è vero che Modric fa ancora la differenza, però deve essere dosato - e Amorim lo sa. Finora Luka è stato utilizzato da titolare in 7 gare su 13, e comunque quasi sempre in campionato. In Europa League si è visto solo mezzora contro il Salisburgo, a risultato acquisito. Giovedì sera con il Ferencvaros verrà quasi sicuramente fatto sedere ancora in panchina, per tornare protagonista domenica in casa del Genoa.
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