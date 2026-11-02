Krosche in arrivo e Goncalo Inacio primo obiettivo: Cardinale prepara la svolta Milan

L’entusiasmo per la vittoria del derby, in casa rossonera, ha ridato buon umore e fiducia dentro l’ambiente. La sensazione che si respira è che questa squadra, con la rosa ben puntellata, potrebbe essere ampiamente competitiva per gli obiettivi che Gerry Cardinale vuole raggiungere. Il patron rossonero, uscito soddisfatto e commosso da San Siro alla fine della partita, ha detto chiaramente che il Milan sarà protagonista nelle prossime sessioni di calciomercato: «Vogliamo essere attivi per tanto tempo: voglio e vorrò sempre essere attivo in ogni finestra di mercato, cercare di sfruttare tutte le opportunità che ci saranno. Come ho detto e ripeto sempre a livello pubblico, quando ho preso la proprietà di questo club nel giugno 2022, voglio riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Stiamo facendo del nostro meglio, ci sarà un annuncio a breve».

Cardinale prepara un colpo per reparto Quell’annuncio sarà quello dell’head of football, ruolo che verrà ricoperto dal dirigente tedesco Markus Krösche, per il quale è stato trovato l’accordo su tutto e ora devono essere fatti i passi formali, tra i quali il pagamento della clausola per liberarlo dal contratto ancora in essere con l’Eintracht Francoforte, che dovrebbe avere un valore che oscilla tra i 3 e i 5 milioni. Krösche, che apprezza Ruben Amorim come allenatore, lavorerà come anello di congiunzione e confronto con l’allenatore e con Cardinale per intervenire sul mercato di gennaio, dove le necessità sono sia numeriche sia tecniche. Il Milan dovrà intervenire per inserire un difensore centrale, con il nome di Gonçalo Inacio che è sempre in vetta alle preferenze, così come servirebbe un terzino destro che potrebbe permettere a Mario Gila di tornare al centro della difesa. Una valutazione e dei dialoghi verranno fatti con il Lione per capire se ci saranno le possibilità di riportare Athekame in rossonero a gennaio, ma nel contratto non sono previsti accordi che consentano al Milan di interrompere anticipatamente l’accordo trovato in estate per il prestito secco.