Milan, il paradosso Ramos e la sorpresa Diawara: il derby lascia due casi opposti ad Amorim

Quasi sedici anni fa, Fabri Fibra lanciava il suo primo singolo-tormentone “Tranne te” nel quale descriveva una serie di fattispecie che si verificavano agli altri mentre al soggetto rappresentato nella canzone, non succedeva mai. Ecco, non siamo così sicuri che questa canzone sia nella playlist di Gonçalo Ramos, ma il suo significato può essere tranquillamente riadattato al momento negativo che sta attraversando il numero nove del Milan. Anche nel corso del derby di sabato sera, la nota meno piena della bella vittoria milanista è stata la sua. Isolato e mai presente in area di rigore quando sarebbe servito, l’ex Paris Saint-Germain continua a macinare chilometri su chilometri ad ogni partita come se si stesse allenando per una maratona. Ma questo suo movimento continuo, sia quando la palla ce l’ha il Milan si quando ce l’hanno gli avversari, lo tiene lontano dal focus principale, ovvero stare in area di rigore e fare gol. A chi ha qualche pelo grigio sulla barba o tra i capelli non può non esser venuto in mente il periodo negativo di Hernan Crespo nei primi mesi della sua avventura milanista, quando non beccava la porta nemmeno a pagarlo oro e il primo gol in Serie A arrivò, addirittura, alla tredicesima giornata quando decise Chievo-Milan giocata il 28 novembre 2004. Quella fu la scintilla che diede il via alla vera stagione di Valdanito, che si chiuse con diciotto gol in quaranta presenze, con Shevchenko, Tomasson e Inzaghi come compagni di reparto a contendersi il posto. Ramos, sotto questo aspetto, è un po’ più facilitato visto che Francesco Camarda non è ancora un pretendente alla maglia da titolare, ma allo stesso tempo Gonçalo non può essere un attaccate che ha segnato un solo gol su azione – contro il Venezia alla seconda giornata (28 agosto) e uno su rigore (contro l’Atalanta il 18 ottobre).