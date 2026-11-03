Milan, il paradosso Ramos e la sorpresa Diawara: il derby lascia due casi opposti ad Amorim
Quasi sedici anni fa, Fabri Fibra lanciava il suo primo singolo-tormentone “Tranne te” nel quale descriveva una serie di fattispecie che si verificavano agli altri mentre al soggetto rappresentato nella canzone, non succedeva mai. Ecco, non siamo così sicuri che questa canzone sia nella playlist di Gonçalo Ramos, ma il suo significato può essere tranquillamente riadattato al momento negativo che sta attraversando il numero nove del Milan. Anche nel corso del derby di sabato sera, la nota meno piena della bella vittoria milanista è stata la sua. Isolato e mai presente in area di rigore quando sarebbe servito, l’ex Paris Saint-Germain continua a macinare chilometri su chilometri ad ogni partita come se si stesse allenando per una maratona. Ma questo suo movimento continuo, sia quando la palla ce l’ha il Milan si quando ce l’hanno gli avversari, lo tiene lontano dal focus principale, ovvero stare in area di rigore e fare gol. A chi ha qualche pelo grigio sulla barba o tra i capelli non può non esser venuto in mente il periodo negativo di Hernan Crespo nei primi mesi della sua avventura milanista, quando non beccava la porta nemmeno a pagarlo oro e il primo gol in Serie A arrivò, addirittura, alla tredicesima giornata quando decise Chievo-Milan giocata il 28 novembre 2004. Quella fu la scintilla che diede il via alla vera stagione di Valdanito, che si chiuse con diciotto gol in quaranta presenze, con Shevchenko, Tomasson e Inzaghi come compagni di reparto a contendersi il posto. Ramos, sotto questo aspetto, è un po’ più facilitato visto che Francesco Camarda non è ancora un pretendente alla maglia da titolare, ma allo stesso tempo Gonçalo non può essere un attaccate che ha segnato un solo gol su azione – contro il Venezia alla seconda giornata (28 agosto) e uno su rigore (contro l’Atalanta il 18 ottobre).
E Ramos dov'era?
Troppo poco e va detto che non gli gira nemmeno bene, perché contro l’Udinese si è imbattuto nella paratona di Okoye sul suo mancino a botta sicura. Ma le cose necessitano di essere cambiate. Amorim deve pensare un po’ di più a come farlo rendere dentro l’area di rigore, laddove i suoi compagni trovano spesso il posizionamento giusto per fare gol. È successo con Cisse contro il Bologna e a Pulisic nel derby. Con i tifosi e la critica che si è poi chiesta: “Sì, ma Ramos dov’era?”. E la riposta arriva sempre implacabile: non dove ci si sarebbe aspettati.
Tutti segnano, tranne te
È vero che in nazionale viene messo maggiormente nelle condizioni di fare gol, con compagni che hanno un tasso tecnico molto elevato nel dargli palloni diversi rispetto a quelli che deve lavorare al Milan, ma la parafrasi di una delle barre di Fibra: “Tutti segnano, tranne te” rischia di diventare una hit poco gradita a Milanello e dintorni. Inutile stare a ricordare i 73,1 milioni spesi per prenderlo dal Paris-Saint Germain, ma è fortemente necessaria un’inversione di tendenza attorno al gioco di Gonçalo Ramos. Un nove in cerca d’autore, con il Milan che ha bisogno dei suoi gol per poter stare nel gruppone di testa. Perché non sempre ci possono pensare gli altri.
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