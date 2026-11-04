Cardinale e i grandi sogni Milan, è anche grazie a quei tre...

MILANO - Il primo posto della classifica di Serie A, quel dichiarato sogno chiamato scudetto, è ancora lontano. Però il Milan , che domani dovrà cercare di raddrizzare il proprio percorso in Europa League ospitando in casa gli ungheresi del Ferencvaros, grazie al bel successo nel derby ha ritrovato quell’entusiasmo che il ko col Bologna aveva un po’ scemato. Perché il Milan di Ruben Amorim , al di là dei 7 punti di distacco dalla Lazio, in campionato ha perso solo una partita e mostrato sprazzi di quello che il tecnico portoghese ha in testa. Una squadra aggressiva, offensiva, fluida; che magari potrà concedere qualcosa agli avversari, ma che sa come andare a fare male.

Cardinale e gli investimenti che fruttano

Un Milan che rispecchia anche i desiderata di Gerry Cardinale che in estate, dopo quattro stagioni “dietro alla poltrona”, ha deciso di scendere in campo in prima persona. Ha scelto Amorim, ha guidato la campagna acquisti e da agosto è spesso al fianco della squadra. Tolte alcune gare che lo hanno deluso, Cardinale ha sorriso guardando i frutti dei suoi investimenti, come Diego Moreira, protagonista assoluto del derby. Contro l’Inter si è preso la scena anche il giovane Diawara, a Udine aveva fatto centro Hutchinson, mentre fatica ancora a incidere il grande colpo, Gonçalo Ramos. Se il Milan guarda al domani con ottimismo, lo deve ai nuovi acquisti. Ma non solo.