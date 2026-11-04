Milan, intervento riuscito per Chukwueze: "Inizia la riabilitazione". Ecco per quanto starà fuori

Il club rossonero ha reso note le condizioni dell'attaccante volato a Londra per sottoporsi all'operazione all'anca sinistra
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Pubblicato il 04.11.2026, 13:07

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Intervento senza imprevisti per Samuel Chukwueze, volato a Londra per sottoporsi all'operazione necessaria a risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra, rimediata durante la gara di campionato contro l'Atalanta dello scorso 18 ottobre. L'attaccante classe '99 è atteso in Italia nella giornata di mercoledì 4 novembre e stando alle prime stime sui tempi di recupero resterà ai box per i prossimi 3 mesi. Questa la nota ufficiale del Milan:  "Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra. L'intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo". Nel mentre, Ruben Amorim è impegnato a preparare la 4ª giornata di Europa League, che vedrà i rossoneri ricevere il Ferencvaros all'appuntamento di giovedì 5 (18.45). A seguire, la trasferta al Ferraris di domenica 8. 

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Chukwueze: i numeri al Milan

Acquistato dal Villarreal nel luglio 2023, Chukwueze ha accumulato 78 presenze complessive con la maglia del Milan (intervallate dalla stagione in prestito al Fulham) con un bilancio aggiornato di 8 reti e 8 assist, come 8 sono le presenze in questa stagione, nel corso della quale ha firmato 2 assist di cui 1 nella sfida contro la Juventus terminata in parità (1-1). Nel suo palmarès, la Supercoppa Italiana del 2024 e l'Europa League del 2021. 

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