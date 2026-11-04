Milan, intervento riuscito per Chukwueze: "Inizia la riabilitazione". Ecco per quanto starà fuori

Intervento senza imprevisti per Samuel Chukwueze, volato a Londra per sottoporsi all'operazione necessaria a risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra, rimediata durante la gara di campionato contro l'Atalanta dello scorso 18 ottobre. L'attaccante classe '99 è atteso in Italia nella giornata di mercoledì 4 novembre e stando alle prime stime sui tempi di recupero resterà ai box per i prossimi 3 mesi. Questa la nota ufficiale del Milan: "Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra. L'intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo". Nel mentre, Ruben Amorim è impegnato a preparare la 4ª giornata di Europa League, che vedrà i rossoneri ricevere il Ferencvaros all'appuntamento di giovedì 5 (18.45). A seguire, la trasferta al Ferraris di domenica 8.