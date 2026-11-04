"Più col Ferencvaros che con l'Inter", Amorim richiama l'attenzione Milan: "Non sono soddisfatto"
La vittoria nel derby può dare al Milan nuove certezze e consapevolezze anche in vista dell'Europa League. La gara col Ferencvaros non va sottovalutata perché per i rossoneri c'è da risalire la classifica dopo aver conquistato tre punti in altrettante gare. Lo stesso Amorim ha presentato la sfida, assieme a De Winter, nella consueta conferenza stampa di vigilia.
Amorim, conferenza Milan-Ferencvaros
L'allenatore del Milan ha parlato del derby e del fatto che ora la squadra deve dare continuità: "La partita con l'Inter è alle spalle, bisogna pensare a domani per mantenere questa costanza. Penso che siamo stati costanti durante tutta la partita e ci sono state gare in cui non lo siamo stati, quindi cercheremo di ripeterci a partire dalla prossima sfida. Questo è il grande passo avanti che dobbiamo fare. Non importa il turnover, non contano i giocatori che mandiamo in campo: dobbiamo essere un'ottima squadra. Dobbiamo vincere domani, perché è fondamentale per il nostro obiettivo di andare fino in fondo in questa competizione".
Sulla possibile formazione: "Dobbiamo fare attenzione con alcuni giocatori. Abbiamo alle spalle questo calendario fitto e non possiamo permetterci di perdere elementi per le prossime sfide, perché a volte, quando non vuoi fare turnover o preservare un po' le gambe, ti ritrovi con un infortunio che ti tiene fuori per un mese o un mese e mezzo. Stiamo pensando solo a questa gara, ma dovremo fare un po' di turnover ma tutti i ragazzi sono pronti a reggere l'impatto che la partita richiede. Affronteremo un grande avversario che ha nove punti in questa competizione, una squadra che non sta perdendo neanche una partita in campionato, ma i nostri calciatori sono pronti e abbiamo il dovere di vincere".
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