"Più col Ferencvaros che con l'Inter", Amorim richiama l'attenzione Milan: "Non sono soddisfatto"

La vittoria nel derby può dare al Milan nuove certezze e consapevolezze anche in vista dell'Europa League. La gara col Ferencvaros non va sottovalutata perché per i rossoneri c'è da risalire la classifica dopo aver conquistato tre punti in altrettante gare. Lo stesso Amorim ha presentato la sfida, assieme a De Winter, nella consueta conferenza stampa di vigilia.

Amorim, conferenza Milan-Ferencvaros L'allenatore del Milan ha parlato del derby e del fatto che ora la squadra deve dare continuità: "La partita con l'Inter è alle spalle, bisogna pensare a domani per mantenere questa costanza. Penso che siamo stati costanti durante tutta la partita e ci sono state gare in cui non lo siamo stati, quindi cercheremo di ripeterci a partire dalla prossima sfida. Questo è il grande passo avanti che dobbiamo fare. Non importa il turnover, non contano i giocatori che mandiamo in campo: dobbiamo essere un'ottima squadra. Dobbiamo vincere domani, perché è fondamentale per il nostro obiettivo di andare fino in fondo in questa competizione".