Cisse, in missione...poker Milan. E intanto Mancini lo osserva

MILANO - In missione per conto di Mancio. Alphadjo Cisse vuole lasciare una buona impressione sul campo in rossonero prima di togliersi la maglia del Milan e rimettersi quella azzurra nella pausa delle nazionali. Solo che questa volta ci sarà un salto importante: l’attaccante non sarà in Under 21, ma giocherà con i grandi. L’ufficialità arriverà con ogni probabilità nella giornata di oggi, massimo domani. Cisse era stato già osservato da Mancini quando il ct si era tornato a insediare sulla panchina della nazionale. Solo che con l’Under 21 che si doveva giocare una qualificazione all’Europeo, si era preferito fare in modo che il milanista rimanesse con la squadra di Baldini - infatti è stato decisivo contro l’Armenia e protagonista anche con la Polonia. Ora che l’Under 21, con il pass in tasca, dovrà giocare delle amichevoli (il 13 con la Francia, il 16 contro il Belgio) Mancini è pronto a lanciare Cisse con la nazionale maggiore - tenendo in conto comunque che il ragazzo questa estate potrà essere di nuovo protagonista in Under 21, quando si giocherà per vincere il titolo continentale.

Milan, i numeri di Alphadjo Cisse: 7 gol in stagione e 3 in Europa League In stagione finora Cisse ha segnato 7 gol, 3 in Europa League, tutti nella gara vinta contro il Salisburgo (unico successo del Milan fin qui, peraltro). A Bournemouth, nell’ultima uscita di coppa della squadra di Amorim è naufragato sotto alla pioggia inglese come il resto della squadra, quando ci si aspettava da lui una conferma nel ruolo di punta che lo aveva visto imporsi persino a uno specialista del ruolo come Camarda nella precedente gara in Austria. Al derby non si è visto, se non nei minuti finali e a risultato già acquisito, ma nella gara di metà settimana contro il Bologna (giocata da titolare) era stato una delle poche note positive.