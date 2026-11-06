Krösche-Milan, tra progetti e nuove strategie di mercato: ma manca l'ultimo step

MILANO - Ormai ci siamo: Markus Krösche sarà il nuovo head of football del Milan. Sono in fase di definizione le trattative tra il club rossonero e l’Eintracht Francoforte per quanto concerne l’ammontare definitivo dell’indennizzo che il Milan verserà ai tedeschi per far decadere la clausola di non concorrenzialità presente nel contratto che lega ancora Krösche all’Eintracht in quanto è stato esonerato dal ruolo di direttore sportivo, non licenziato con cessazione dell’accordo di lavoro. La cifra che il Milan dovrebbe bonificare all’Eintracht Francoforte è stimabile attorno ai quattro milioni. Gli accordi verbali sono stati raggiunti e anche quelli economici tra Krösche e il Milan, manca l’ultimo step, ovvero quello tra i due club, ma da quanto filtra da ambienti tedeschi, la cosa non dovrebbe tardare molto ad arrivare a una felice conclusione.

Krösche al Milan: il progetto di Gerry Cardinale e la nuova strategia di mercato Markus Krösche è sempre stato il nome in cima alla lista di Gerry Cardinale, che fin dall’estate ha individuato in lui l’uomo con il quale completare le macro posizioni della catena di comando del club. Krösche viene visto dal patron milanista come l’uomo in grado sia di prendere giovani talenti, ma anche calciatori affermati, con l’obiettivo di rendere più forte la squadra e, laddove possibile, effettuare delle cessioni di quei giocatori che potrebbero far fare cassa ulteriore al club per poi reinvestire i proventi su elementi di più alto valore. Insomma, una filosofia d’attacco che dovrà rendere il Milan più forte per portarlo a vincere.