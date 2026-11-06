Krösche-Milan, tra progetti e nuove strategie di mercato: ma manca l'ultimo step
MILANO - Ormai ci siamo: Markus Krösche sarà il nuovo head of football del Milan. Sono in fase di definizione le trattative tra il club rossonero e l’Eintracht Francoforte per quanto concerne l’ammontare definitivo dell’indennizzo che il Milan verserà ai tedeschi per far decadere la clausola di non concorrenzialità presente nel contratto che lega ancora Krösche all’Eintracht in quanto è stato esonerato dal ruolo di direttore sportivo, non licenziato con cessazione dell’accordo di lavoro. La cifra che il Milan dovrebbe bonificare all’Eintracht Francoforte è stimabile attorno ai quattro milioni. Gli accordi verbali sono stati raggiunti e anche quelli economici tra Krösche e il Milan, manca l’ultimo step, ovvero quello tra i due club, ma da quanto filtra da ambienti tedeschi, la cosa non dovrebbe tardare molto ad arrivare a una felice conclusione.
Krösche al Milan: il progetto di Gerry Cardinale e la nuova strategia di mercato
Markus Krösche è sempre stato il nome in cima alla lista di Gerry Cardinale, che fin dall’estate ha individuato in lui l’uomo con il quale completare le macro posizioni della catena di comando del club. Krösche viene visto dal patron milanista come l’uomo in grado sia di prendere giovani talenti, ma anche calciatori affermati, con l’obiettivo di rendere più forte la squadra e, laddove possibile, effettuare delle cessioni di quei giocatori che potrebbero far fare cassa ulteriore al club per poi reinvestire i proventi su elementi di più alto valore. Insomma, una filosofia d’attacco che dovrà rendere il Milan più forte per portarlo a vincere.
Calciomercato Milan, i rinforzi richiesti da Krösche per gennaio
L’insediamento ufficiale di Krösche dovrebbe avvenire a partire dal primo di gennaio, ma la sua operatività strategica potrebbe iniziare molto prima. C’è un mercato invernale da preparare, dove il Milan sarà chiamato a intervenire in maniera importante in almeno tre ruoli: il difensore centrale, un laterale di fascia destra che possa fare sia il terzino sia l’esterno e un vice Gonçalo Ramos se il club, in accordo con Camarda e il suo entourage, dovesse decidere di mandarlo in prestito per trovare più spazio nella seconda parte di stagione. I nomi che circolano sono quelli di Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona (che adesso sarà allenato dall’ex mister milanista Paulo Fonseca) o quello di Sylla dell’Union St. Gilloise, che è stato blindato dal club belga con un rinnovo di contratto fino al 2031. Infine, sul tavolo, c’è la possibilità che Krösche si porti dietro Timmo Hardung, suo fido braccio destro e di recente promosso a un ruolo di maggiori responsabilità dopo l’addio proprio di Krösche.
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