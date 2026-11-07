Milan, Amorim furioso e Cardinale scosso: faccia a faccia negli spogliatoi dopo l’Europa League

Il Milan aveva già perso due partite in Europa League, però il ko col Ferencvaros ha fatto male. A tutti. Perché col Benfica fu chiaro che Ruben Amorim scelse una formazione troppo rivoluzionata per affrontare una delle rivali più forti dell’intera competizione; mentre col Bournemouth, al di là dell’approccio veemente degli avversari, aveva pesato come un macigno l’espulsione di Maignan coincisa pure col rigore del 2-0 per gli inglesi. Col Ferencvaros si è visto il peggior Milan della stagione. Perché c’erano già stati dei blackout - primo tempo con la Lazio, ripresa col Bologna, la parte finale delle sfide con Atalanta e Sassuolo -, ma la squadra o aveva sempre reagito o aveva staccato la spina pensando di aver in mano la partita. Questa volta no. Hanno preso sottogamba la sfida i titolari, comprese diverse seconde linee che dovevano sfruttare l’occasione, ma pure i big subentrati nella ripresa, quando poi il Milan è affondato. Amorim non ha gradito, Cardinale pure. Il tecnico a fine gara ha avuto un lungo confronto con la squadra negli spogliatoio e non le ha mandate a dire: si è sfogato, ha richiamato tutti alle proprie responsabilità. Concetti ribaditi poi pubblicamente, con uno sopra tutti: la maglia rossonera va meritata, non è un traguardo. Il tecnico aveva un volto scuro anche ieri a Milanello, ma adesso servirà svoltare perché domani a Marassi col Genoa non sarà semplice. E si aspetta una reazione anche Cardinale, scosso dal vedere una prestazione del genere dopo un derby esaltante. La partita di Europa League ha confermato una sensazione chiara da fine agosto: la rosa rossonera non è completa e, visto l’andamento di questi mesi, non è all’altezza di concorrere in Serie A, EL e Coppa Italia. È un Milan - ad oggi - competitivo nei suoi primi 12-13 giocatori e dunque limitato.