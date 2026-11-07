Milan, Amorim furioso e Cardinale scosso: faccia a faccia negli spogliatoi dopo l’Europa League
La disfatta col Ferencvaros fa esplodere i problemi rossoneri: il tecnico striglia la squadra, la proprietà pretende risposte: a gennaio serviranno rinforzi
Il Milan aveva già perso due partite in Europa League, però il ko col Ferencvaros ha fatto male. A tutti. Perché col Benfica fu chiaro che Ruben Amorim scelse una formazione troppo rivoluzionata per affrontare una delle rivali più forti dell’intera competizione; mentre col Bournemouth, al di là dell’approccio veemente degli avversari, aveva pesato come un macigno l’espulsione di Maignan coincisa pure col rigore del 2-0 per gli inglesi. Col Ferencvaros si è visto il peggior Milan della stagione. Perché c’erano già stati dei blackout - primo tempo con la Lazio, ripresa col Bologna, la parte finale delle sfide con Atalanta e Sassuolo -, ma la squadra o aveva sempre reagito o aveva staccato la spina pensando di aver in mano la partita. Questa volta no. Hanno preso sottogamba la sfida i titolari, comprese diverse seconde linee che dovevano sfruttare l’occasione, ma pure i big subentrati nella ripresa, quando poi il Milan è affondato. Amorim non ha gradito, Cardinale pure. Il tecnico a fine gara ha avuto un lungo confronto con la squadra negli spogliatoio e non le ha mandate a dire: si è sfogato, ha richiamato tutti alle proprie responsabilità. Concetti ribaditi poi pubblicamente, con uno sopra tutti: la maglia rossonera va meritata, non è un traguardo. Il tecnico aveva un volto scuro anche ieri a Milanello, ma adesso servirà svoltare perché domani a Marassi col Genoa non sarà semplice. E si aspetta una reazione anche Cardinale, scosso dal vedere una prestazione del genere dopo un derby esaltante. La partita di Europa League ha confermato una sensazione chiara da fine agosto: la rosa rossonera non è completa e, visto l’andamento di questi mesi, non è all’altezza di concorrere in Serie A, EL e Coppa Italia. È un Milan - ad oggi - competitivo nei suoi primi 12-13 giocatori e dunque limitato.
"Non siamo pronti per competere su due fronti"
O si punta al campionato - sogno scudetto o zona Champions che sia - o si cerca di fare un’Europa League dignitosa. Amorim è stato netto nelle sue dichiarazioni: “Non siamo pronti per essere competitivi su due fronti”. Cardinale nelle sue ultime interviste aveva ammesso di non essere “riuscito a fare tutto quello” che voleva sul mercato estivo. Serviranno più sessioni per disegnare il Milan che ha in testa, ma di certo “a gennaio continueremo a essere aggressivi, opportunisti e a rinforzare la nostra panchina”. Ecco una parola chiave, panchina. Perché c'è un Milan che vale le prime posizioni in classifica, e lo ha dimostrato contro l'Inter, e un altro che - senza offendere nessuno - non è all'altezza.
O comunque non lo sta dimostrando: di fatto, con Gabbia infortunato e dando a Bartesaghi delle attenuanti, mancano alternative a tutti i difensori titolari; a centrocampo Jashari non sta emergendo, mentre Musah fa quel che può, ma non vale Modric o Rabiot. Per non parlare di Loftus-Cheek (infortunato) e del giovane Comotto (evidentemente non pronto). Capitolo a parte merita Camarda: le colpe qui sono più del club che con l'attaccante classe 2008 ha sbagliato il percorso non una, ma già due volte.
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