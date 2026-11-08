Milan, Amorim come Allegri: il dato che mette tutti sotto esame

Tutti sotto esame. E non potrebbe essere altrimenti dopo la deludente e deprimente prova di giovedì contro gli ungheresi del Ferencvaros. Oggi pomeriggio alle 15 in un Ferraris che si annuncia caldissimo, il Milan non potrà sbagliare partita contro il Genoa di Daniele De Rossi, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, compreso lo scalpo della Juventus proprio fra le mura amiche. Però, più che la gara, il Milan non potrà fallire la prestazione. Chiaro che i tre punti siano fondamentali per rimanere aggrappati alla zona Champions e continuare a inseguire quel sogno scudetto che Gerry Cardinale ha sbandierato solamente una settimana fa dopo il successo nel derby, però dopo quanto “ammirato” in Europa League, tutti si aspettano una reazione da parte della squadra rossonera e pure del suo allenatore. Già, perché se è vero che Amorim ha accusato i suoi giocatori dopo la sconfitta di giovedì, prendendosela sia con chi è sceso in campo dall’inizio - ovvero molte seconde linee che hanno approcciato malissimo la partita -, sia con i big subentrati dalla panchina, richiamando tutti alla responsabilità di indossare una maglia gloriosa come quella del Diavolo, anche il tecnico ora dovrà dimostrare di saper dare i giusti stimoli al suo gruppo a prescindere da avversario e competizione. In fondo anche l’allenatore portoghese sempre nelle analisi post Ferencvaros si è messo dietro la lavagna: “Forse ho sbagliato qualcosa negli ultimi giorni”.

A Milanello l'eco di Fonseca, Conceiçao e Allegri Il Milan nelle ultime tre settimane è salito sulle montagne russe e questo, al di là del valore di alcuni giocatori, evidentemente non all’altezza degli obiettivi prefissati dal club, non è accettabile. Maignan e compagni hanno vinto - rischiando nel finale - con l’Atalanta, poi hanno perso a Bournemouth, quindi si sono imposti in emergenza a Udine, salvo poi crollare in casa col Bologna. Poi è arrivato il grande derby di sabato scorso, seguito dal distratto in Europa. Amorim ha parlato di problemi già presenti nel passato che faticano ad essere superati - ricalcando in alcune dichiarazioni, pensieri espressi negli ultimi anni da Fonseca, Conceiçao e Allegri - e la continuità di risultati è uno di questi, visto che i rossoneri non vincono tre gare ufficiali di fila da più di un anno quando la squadra allenata da Allegri infilò cinque successi consecutivi dopo aver perso alla prima giornata con la Cremonese (quattro in campionato e uno in Coppa Italia).