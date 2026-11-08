Il Milan sbanca il Ferraris, Cisse e Pulisic stendono il Genoa: Amorim si rialza dopo l'Europa League

Il Milan porta a casa tre punti importantissimi e dà continuita alla vittoria ottenuta all'ultima giornata nel derby contro l'Inter. I rossoneri di Amorim sbancano il Ferraris grazie alle due reti arrivate nel primo tempo, che portano rispettivamente la firma del solito Cisse al 13' su assist dell'ex Juventus Rabiot e Pulisic al 19' su assist di Goncalo Ramos. Tanti gialli per il Milan nel corso della gara, tra cui quello del centrocampista francese che, trattenuto da Marcandalli nel corso di una potenziale ripartenza, è stato sanzionato per eccessive proteste a causa dell'assenza dell'espulsione per il difensore del Genoa.