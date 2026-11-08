Il Milan sbanca il Ferraris, Cisse e Pulisic stendono il Genoa: Amorim si rialza dopo l'Europa League
Il Milan porta a casa tre punti importantissimi e dà continuita alla vittoria ottenuta all'ultima giornata nel derby contro l'Inter. I rossoneri di Amorim sbancano il Ferraris grazie alle due reti arrivate nel primo tempo, che portano rispettivamente la firma del solito Cisse al 13' su assist dell'ex Juventus Rabiot e Pulisic al 19' su assist di Goncalo Ramos. Tanti gialli per il Milan nel corso della gara, tra cui quello del centrocampista francese che, trattenuto da Marcandalli nel corso di una potenziale ripartenza, è stato sanzionato per eccessive proteste a causa dell'assenza dell'espulsione per il difensore del Genoa.
Milan, vittoria col brivido: Genoa ko
Nel secondo tempo la squadra di De Rossi ha provato più volte a rientrare in gara, e all'88' arriva lo squillo che mette nei guai il Milan: Baldanzi serve Ellertsson a centrocampo, con quest'ultimo che tira fuori dal cilindro una conclusione da fuori area rasoterra perfetta che finisce alle spalle di un immobile Maignan. Nel finale brivido sulla punizione battuta da El Shaarawy, che per un soffio non ha portato al gol del pareggio del Grifone.
Il Milan di Amorim torna alla vittoria dopo la brutta sconfitta casalinga in Europa League contro il Ferencvaros, mentre il Genoa è costretto ad interrompere la strisca positiva di tre vittorie consecutive conquistate. I rossoneri, con la vittoria odierna, si portano a quota 24 punti in classifica ad una sola distanza dall'Inter - impegnata contro il Como alle 18 - e a 5 punti dal primo posto, occupato ancora dalla Lazio nonostante il pareggio contro il Napoli. De Rossi resta fermo a quota 13, al 13° posto in classifica.
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