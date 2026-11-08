Amorim netto: “Niente giorni liberi, se giochi per il Milan… Massa? Potete giudicare voi”

Il Milan s'impone per 2-1 al Ferraris contro il Genoa e raccoglie la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta nel derby con l'Inter. Le reti di Cisse e Pulisic nel primo tempo - inutile poi quella di Ellertsson nel finale - consegnano ai rossoneri la vittoria, riscattando la brutta sconfitta a San Siro contro il Ferencvaros in Europa League per 2-0. Al termine della gara odierna si è soffermato sulla prestazione dei suoi il tecnico del Milan , Ruben Amorim , il quale si è definito piuttosto soddisfatto dell'operato dei suoi: "Sono molto orgoglioso della squadra oggi e di come ha saputo interpretare bene la partita oggi. L'importante è essere sempre competitivi. Con quest'atteggiamento si possono vincere tutte le partite: l'importante è essere eclettici ".

"Bisogna guardare giornata dopo giornata. Questa squadra può vincere tutte le partite , ma non è ancora abbastanza solida per guardare in avanti a traguardi di un certo tipo. In questo momento ci mancano diversi giocatori. Recuperandoli possiamo diventare ancora più competitivi in entrambe le competizioni". Sono queste le parole che ha aggiunto il tecnico al termine del match col Genoa , affermando poi: "In questo club devi avere la mentalità per vincere tutte le partite: non ti puoi presentare in partita come abbiamo fatto giovedì in Europa League. Non passiamo troppo tempo in quella parte di campo per aiutare Ramos a ricevere più palloni. Non è Ramos il problema, è la squadra che non riesce a portare il pallone più spesso in quella zona dove lui può essere decisivo ".

"Massa? Non mi esprimo. Quando siamo competitivi..."

Sull'arbitraggio di Davide Massa Amorim si è espresso così: "Non lo commento, perché so che parlare di arbitri non è una cosa che potrebbe aiutare la mia squadra. Voi avete gl occhi, avete i canali, avete visto la partita. Potete giudicare voi".

Sulla sua squadra: "Quello che sento è che, quando siamo competitivi, siamo difficili da battere e adesso indirizziamo la partita verso il nostro stile. Spingiamo per avere il controllo con la palla. Quando non siamo in grado di essere competitivi, siamo completamente allo sbando. È una grande differenza, ma è qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Ma ripeto, l'evoluzione della squadra, il modo in cui stiamo giocando è completamente diverso dall'inizio della stagione, e di questo sono soddisfatto. Dovremmo avere più punti. Non sono chiaramente felice della partita in Europa, non solo per i risultati, ma per la prestazione. I risultati possono capitare, ma le prestazioni sono lontane da ciò che vogliamo. Però penso che in futuro saremo una squadra migliore".