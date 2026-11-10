“Nesta era incazzato nero”: Pato, la verità mai raccontata sul Milan e gli infortuni

Alexandre Pato è stato ospite della trasmissione "Fenomeni" prodotta da Prime Video e condotta da Luca Toni . L'ex giocatore del Milan ha risposto a diverse domande, soprattutto inerenti al suo passato nel club rossonero. Il primo argomento toccato è stato l'arrivo di Ronaldo al Milan , l'entrata su Kaladze e il suo primo gol in maglia rossonera: "Da piccolo il mio idolo era Ronaldo , tutti volevamo essere come lui. Mi volevano Inter, Chelsea, Barcellona, Real Madrid... Andare al Milan è stata una mia decisione e uno dei motivi era la presenza di Ronaldo. Giocare con lui, imparare da lui, era il mio sogno. Ma noi brasiliani sappiamo che batterlo, diventare più forte, è troppo difficile. Non ho avuto paura di giocare subito: guardavo a sinistra e c’era Kaka , davanti Ronaldo, dietro Seedorf e Pirlo. Appena arrivato Kaladze mi ha fatto un’entrata molto dura: i brasiliani mi hanno detto di dargliela indietro, l’ho fatto e mi sono sentito protetto, mi hanno curato come un figlio. Ho capito cos'è il Milan dopo il gol contro il Napoli: ho segnato, ho visto San Siro, avevo le lacrime agli occhi. Condividere l’ultima partita di Paolo Maldini è stato onore, come lo è essergli amico ancora oggi: è una leggenda del calcio".

" Berlusconi mi chiamava mentre ero in pullman prima di ogni partita, vedevo il numero privato e sapevo che era lui. Mi diceva di non stare largo ma vicino alla porta. Io gli rispondevo: “Ok Presi, però decide il mister”. E lui replicava: “Risolvo io col mister”. Io personalmente preferivo giocare esterno, perché prendevo palla e puntavo. Quando mi voleva il PSG , mi chiamò a casa sua per dirmi che non mi voleva lasciare andare, perché puntavano su di me per il futuro. Poi però, da lì, sono iniziati gli infortuni".

Gli infortuni: come sono stati gestiti

"Non è stato un problema mentale. Oggi se hai un infortunio inizi subito a fare lavoro e non stai fermo. Io sono andato ad Atlanta a fare una settimana di test, mi sono allenato un solo giorno: 12 ore di volo, una settimana lì, 12 ore per tornare, poi il giorno dopo sono volato per andare a giocare a Barcellona. Durante quella partita ho allungato la gamba e sentito il flessore: venivo da una settimana fermo e due voli lunghi. Nesta entrò nello spogliatoio incazzato nero dicendo che non avrei dovuto giocare. Ho enorme rispetto del Milan che mi ha dato tutto, ma forse quel momento poteva essere gestito meglio. Una delle cose che mi ha fatto più male e di cui non ho mai parlato prima di ora, è stato sentire persone del club dire che non avrei giocato mai più. Questo è stato triste, anche perché da calciatore sappiamo che il club è come un’azienda e se non giochi arriva qualcuno al tuo posto. In quel periodo non potevo espormi e parlare, anche perché ero giovane e non capivo. Con la mentalità di oggi mi gestirei in maniera diversa".

Il Derby di Milano e la Serie A di oggi

"Il Derby di Milano è la partita più bella del calcio italiano, vincerlo per me era come vincere lo Scudetto. Il gol al Barcellona è stato il più bello della mia carriera. Giocare ancora? Ho 37 anni e conosco il mio fisico. Se mi cercassero delle squadre di Serie A? Certo, non sono il ragazzo che arriva e poi lo vendi a 20 milioni, ma oggi 10-15 gol in Serie A li farei. Conosco il mio corpo, so cosa devo fare, e se mi allenassi bene...".