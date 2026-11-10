Amorim sorpassa Allegri e insegue Pioli: i numeri che accendono le ambizioni Milan

MILANO - Ruben meglio di Max, oggi, con l’obiettivo di essere superiore anche a maggio. A metà novembre 24 punti contro 22, con la speranza, però, di averne una decina in più a fine campionato. Logica conseguenza, ovviamente, avere anche una posizione migliore in campionato, perché se il 30 maggio, dopo l’ultima giornata a San Siro contro l’Udinese, il Milan si ritrovasse ancora al quinto posto come al termine della Serie A ’25-26, sarebbe un problema. Per il Milan, per i conti di Gerry Cardinale e forse anche per Ruben Amorim , come lo è stato per Massimiliano Allegri la scorsa annata.

Oggi però il tecnico portoghese può sorridere, almeno per quanto concerne il percorso fra i confini nazionali. Meglio non pensare all’Europa League, infatti, il problema si porrà semmai il 26 novembre, quando i rossoneri voleranno ad Atene e dovranno cercare di ottenere tre punti con l’Olympiacos per non dire addio prematuramente alla seconda competizione europea. Come scritto, però, meglio focalizzarsi in questa sosta sul campionato e lì il Milan, tolto il sorprendente calo nella ripresa col Bologna che ha portato la squadra a passare dal 2-1 al 2-4, viaggia a buoni ritmi. Grazie al successo di Genova e il contemporaneo ko del Como, il Diavolo è entrato in zona Champions, quarto posto solitario con 24 punti , a meno cinque dalla Lazio capolista e meno quattro dall’Inter, superata nel derby. Ma al di là del distacco dalla vetta, sono importanti i punti presi di vantaggio sulle altre possibili competitor per la qualificazione alla Champions ’27-28, ovvero Juventus (a meno 6) e Napoli (meno 9), per non parlare dell’ Atalanta (meno 10).

Milan di Amorim, crescita e mercato: a gennaio attesi nuovi innesti

Certo, il Milan è ancora una squadra che deve trovare una sua definitiva identità e limitare gli approcci sbagliati, come a Roma con la Lazio, o momenti di calo come successo per esempio nei finali di match con Juventus, Sassuolo, Atalanta e lo stesso Genoa domenica pomeriggio. Però è evidente la crescita dei rossoneri, la mano di Amorim. Soprattutto c’è un Milan con i titolari e uno senza. E la riprova si è avuta proprio in quest’ultima settimana, con una determinata formazione vista contro Inter e Genoa, l’altra contro il Ferencvaros. Non è ancora chiaro se il vero Milan sia davvero già da scudetto, però è una squadra che può solo crescere, dunque migliorare. E a gennaio, con gli innesti che Cardinale ha promesso, non potrà che salire anche di livello nelle seconde linee.

Amorim meglio di Allegri: i numeri e il confronto dopo undici giornate

Intanto, però, Amorim si gode il suo approccio nel calcio italiano. Con 24 punti, il tecnico portoghese ha fatto già meglio dell’ultimo Allegri dopo undici giornate. Max dodici mesi fa aveva messo insieme 22 punti, però si trovava al terzo posto a meno due dalla coppia formata da Inter e Roma. Come sappiamo, però, in primavera Allegri crollò, finendo al quinto posto con 70 punti. Amorim con una media di 2,18 punti a partita, ha una proiezione di 83: la scorsa stagione sarebbero bastati per arrivare serenamente al secondo posto. Solo Stefano Pioli nell’era recente è partito meglio di lui, tre volte: 27 punti nel ’20-21, 31 nel ’21-22, quando arrivò poi lo scudetto con 86, e 26 nel ’22-23. Allegri alla dodicesima giornata vinse il derby, portandosi a 25 punti, Amorim riprenderà domenica 22 alle 15 a San Siro contro la rivelazione Frosinone, oggi sesto a 20 punti e la domanda dopo le ultime due settimane sulle montagne russe non può che essere una: quale Milan vedremo?