Ramos con Tresoldi? Milan, perché si può. E sull'esterno destro...
MILANO - Nicolò Tresoldi potrebbe aiutare anche Gonçalo Ramos a sentirsi meno oppresso dal dover essere il bomber di riferimento del Milan? Il quesito è lecito e trova una sua spiegazione nelle zone di occupazione campo dei due calciatori nel corso di questo primo scorcio di stagione. Il portoghese, con la maglia del Milan, ha corso parecchio in giro per la trequarti offensiva, trovandosi spesso fuori dall’area di rigore per cercare di aprire spazi per i compagni che poi, in diversi casi, hanno fatto il suo mestiere primario, ovvero fare gol. Ruben Amorim, ma anche molti opinionisti, hanno difeso a spada tratta il lavoro per la squadra fatto da Gonçalo Ramos, che in un’ipotetica coppia con Tresoldi potrebbe agire liberamente da seconda punta. Poi toccherebbe ad Amorim trovare la chimica giusta e il modo, eventualmente, di farli convivere, ma i dati e le mappature dei movimenti di Ramos e Tresoldi possono essere una base di discussione. E mettiamo le cose in chiaro fin d’ora, prima che arrivi qualche genio a darci contro: tutto dipenderebbe dalle richieste dell’allenatore e non è detto che i due andrebbero in campo insieme dall’inizio, ma ci si può lavorare.
Brugge osso duro
Tresoldi, infatti, ha spesso gravitato nella fase finale del campo, dai venti metri offensivi, sfruttando al meglio la costruzione della manovra d’attacco da parte dei compagni di squadra. Lui, da finalizzatore puro, ha già fatto vedere di trovarsi molto bene anche se non disdegna la fase di aiuto senza la palla tra i piedi. La sua fisicità, inoltre, consente alla sua squadra di potersi appoggiare in caso di pressione feroce da parte degli avversari, con la classica palla sulla prima punta chiamata a far risalire i compagni verso lidi meno pericolosi e più interessanti per la propria fase offensiva. In questo scenario molto interessante, che ci proietta già a una trattativa conclusa, vanno fatti – ampiamente – i conti con l’oste. Il Club Brugge, sotto questo aspetto, è un osso durissimo come hanno dimostrato le trattative per Charles De Ketelaere e Ardon Jashari, che hanno esasperato i dirigenti milanisti e hanno fatto entrare quasi ottanta milioni nelle casse del club belga. Ad oggi, a sentire le voci del sottobosco del calciomercato che iniziano a brulicare, il Brugge non ha intenzione di privarsi di Tresoldi a gennaio, dove probabilmente non basterebbero cinquanta milioni per andare in gol.
Operazione per gennaio?
Gerry Cardinale, sotto questo aspetto, non si è mai fatto problemi come hanno dimostrato proprio le trattative Ramos e Diego Moreira: se vuole un giocatore, mette i denari contanti sul tavolo senza mezze misure e stucchevoli perdite di tempo. Tresoldi farebbe carte false per indossare la maglia dei suoi sogni, essendo milanista sfegatato, ma le cose devono essere fatte in tre e, al momento, il Brugge non vorrebbe nemmeno prendere in considerazione l’opzione di cedere il suo bomber a gennaio. In estate si vedrà. Ma Nicolò non è il solo attaccante nella lista milanista per gennaio. Perché focalizzarsi su un solo profilo potrebbe farti perdere altre opportunità. Quello che appare sempre più concreto, nel corso dei giorni, è che a gennaio ci saranno un movimento in entrata e uno in uscita, con Francesco Camarda che parlerà con il club a inizio dicembre per trovare la miglior soluzione possibile, con la formula del prestito. Intanto Tresoldi incamera le voci e va avanti, in attesa che le cose si muovano in maniera più concreta.
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