"Questo Milan tornerà a vincere": Galli ci crede, ma avverte Amorim su due problemi

«Invito i tifosi ad avere pazienza e fiducia: sono convinto che il progetto targato Cardinale-Amorim darà soddisfazioni. Questo Milan nei prossimi anni tornerà a vincere». Parola di Filippo Galli, storica bandiera rossonera. Uno degli Immortali, come erano chiamati i campioni milanisti dell’epopea berlusconiana. L’ex centrale milanista (vincitore di 5 scudetti e 3 Champions League) era presente alla presentazione del libro “Il Milan nel mondo”: «Mauro Suma è stato bravissimo nel raccontare tutti i trionfi del club che amiamo attraverso le città in cui sono accadute le varie imprese. In occasioni del genere torniamo a sentirci di nuovo giovani, facendo un bel tuffo nel passato e stando insieme a tanti amici e compagni con i quali abbiamo condiviso parecchi trionfi».

Il Milan può dire la sua Quale è stato il successo più bello della sua fantastica storia col Diavolo? «Scelgo la Champions conquistata ad Atene contro il Barcellona: anche perché giocai quella finale da titolare. Un 4-0 indimenticabile, ma da milanista fu da brividi anche vincere contro la Steaua in un Camp Nou tutto rossonero». Veniamo al presente, Cardinale ha ammiccato allo scudetto: questo Milan può davvero lottare per il tricolore? «Vedo Inter e Roma un gradino sopra tutte le altre per il primo posto. Occhio pure alla Lazio che vola e gioca una sola partita a settimana, ma anche il Milan può dire la sua. Da tifoso spero che i rossoneri possa concorrere fino alla fine». Magari anche grazie a qualche rinforzo: si parla di Inacio, Calvani e Reggiani per la difesa... «Ottimi giocatori, ma c’è chi è più bravo di me a essere deputato nelle scelte di mercato del club: mi fido di loro. Dico solo che, dopo l’infortunio di Gabbia, dietro un rinforzo serve».