Milan, palla a Krosche: dirigerà il prossimo mercato. Stiller nuovo Modric? Profilo ideale per Amorim

A guidare le prossime campagne acquisti, insieme a Gerry Cardinale, ci sarà l’ex ds dell’Eintracht: sarà il nuovo Head of Football. Intanto il regista dello Stoccarda in orbita rossonera dal 2024, clausola da 40 milioni
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Federico MasiniFederico Masini

Pubblicato il 14.11.2026, 10:18

4 min

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MILANO - Gerry Cardinale e Ruben Amorim lo hanno ripetuto quasi allo sfinimento: non sappiamo quanto tempo ci vorrà, ma il Milan tornerà a vincere. Aggiungendo che non sarebbe bastata una sessione di mercato per completare la squadra. Ne serviranno probabilmente altre due: quella di gennaio verrà usata dal club per aggiungere due-tre tasselli all’organico per far sì che la zona Champions non sfugga, poi nell’estate 2027 si cercheranno altri quattro, cinque giocatori necessari ad avere un blocco di titolari e alternative considerato ideale per le esigenze di Amorim e altamente competitivo su più obiettivi (oggi, come dimostra il percorso in Europa League, la rosa non lo è).

Gli obiettivi del Milan per gennaio 2027

A guidare le prossime campagne acquisti, insieme al numero uno di RedBird, ci sarà Markus Krösche. L'ex Eintracht Francoforte - manca solo l’ufficialità attesa per il primo gennaio - sarà il nuovo Head of Football del club rossonero, però è già al lavoro. A inizio 2027, come ormai raccontato più volte, il Milan cercherà di inserire in rosa un difensore centrale (Inacio dello Sporting è il grande obiettivo; piacciono anche i più giovani Sylla dell’Union Saint-Gilloise, Ganiou del Lens e Reggiani del Borussia Dortmund), un centravanti che se la giochi con Gonçalo Ramos (Tresoldi del Brugge è in cima alla lista, ma servono 60 milioni; Endrick del Real Madrid è un altro sogno non semplice da agguantare) e forse un terzino destro (potrebbe tornare Athekame dal prestito al Lione; piace Read del Feyenoord).

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