Pulisic ci ha preso gusto: il Milan ha il suo Capitan America. E Ramos fa flop pure col Portogallo

C’è chi regala più di un sorriso a Ruben Amorim e chi non riesce proprio scrollarsi di dosso una "scimmia" che lo accompagna ormai da diverso tempo. Christian Pulisic nella serata italiana fra sabato e domenica ha segnato una doppietta con la nazionale statunitense da cui mancava dal Mondiale, mentre Gonçalo Ramos è stato fra i peggiori in campo del Portogallo nell'incredibile ko interno per 4-1 contro la Danimarca. Pulisic ha così confermato l'ottimo momento di forma già mostrato nell'ultimo periodo rossonero che lo ha visto protagonista di ben tre gol nelle ultime quattro gare di campionato, reti sempre pesanti e utili per le vittorie, quelle realizzate con Udinese (vittoria per 2-0, suo il primo), Inter (il colpo di testa che ha spaccato subito la partita) e Genoa. Le uniche due gare in cui "Capitan America" non ha lasciato il segno sono state quelle in cui Amorim non lo ha schierato da titolare, con Bologna e Ferencvaros, partite guarda caso perse dal Milan (c’è da dire che l'ex Chelsea quando è subentrato non ha lasciato il segno). Pulisic però sta bene. Dopo aver cominciato la stagione di rincorsa per l'infortunio rimediato al Mondiale e poi in panchina per le iniziali scelte del tecnico portoghese, ha spiccato il volo. In Serie A comunque ha già segnato 4 gol in 8 presenze e il 30 ottobre ha finalmente rinnovato il suo contratto fino al 2031, alzando lo stipendio a 6.5 milioni: un segnale di grande fiducia del club - Pulisic è uno dei cocchi di Cardinale -, ma pure lo statunitense aveva voglia di rimanere e legarsi ancora di più al Diavolo. Come scritto, il ritorno con gli Usa è stato trionfale, con una doppietta - rigore e sinistro preciso dal limite - nel rotondo 6-0 contro Haiti nell'andata dei quarti della Nations League della Concocaf (il 18 ci sarà il ritorno).