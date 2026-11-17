MILANO - Mike Maignan agita la ripresa dei lavori in casa Milan. Dalla paura di domenica notte - «spero non sia nulla di grave, ma non poteva continuare», le parole di Zinedine Zidane nel post partita di Francia-Turchia dopo la sostituzione all’intervallo del portiere -, all’ansia di ieri che si è via via affievolita confidando nelle buone sensazioni giunte dal ritiro della nazionale transalpina durante la giornata. Oggi in tarda mattinata il Milan conoscerà le reali condizioni del suo capitano, uscito a fine primo tempo della sfida di Nations dopo un contrasto con Islail Yuksek per un dolore all’anca destra, nella zona dell’adduttore. Maignan è rientrato a Milano ieri sera e stamani si sottoporrà a una risonanza magnetica per capire meglio la propria situazione. “L’Equipe” ieri ha rivelato che il portiere rossonero prima di lasciare il ritiro della nazionale ha svolto dei primi esami che hanno dato un esito rassicurante. Anche lo staff medico rossonero, messosi subito in contatto sia con i medici francesi che con lo stesso Maignan, ieri non sembravano particolarmente preoccupati.

Magic Mike attende gli esami Ovviamente, però, tutto passa dagli esami di oggi ed è ancora vivo nell'ambiente rossonero il ricordo di quanto accadde un anno fa proprio con lo staff medico francese, che sminuì un problema al polpaccio di Rabiot nelle gare della sosta di metà ottobre, col centrocampista che poi rimase fermo ai box per oltre un mese. Se "Magic Mike" non avrà nulla e potrà tornare ad allenarsi serenamente già a metà settimana, allora sarà regolarmente al suo posto domenica alle 18 quando a San Siro arriverà la rivelazione Frosinone. Se invece dovesse emergere anche un piccolo problema, è probabile che Maignan possa fermarsi per alcuni giorni, con la presenza contro la formazione di Alvini a quel punto da valutare a ridosso della sfida, fra venerdì e sabato. Chiaramente, questi sono gli scenari positivi, se dall'esame dovesse invece venire fuori un problema più importante, allora poi si capiranno meglio i tempi di recupero di un giocatore che in passato ha sofferto di guai muscolari pesanti, in particolare al polpaccio, con stop piuttosto lunghi.