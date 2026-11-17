Sospiro di sollievo in casa Milan per le condizioni di Mike Maignan . Il portiere, sostituito nell'intervallo della sfida di Nations League tra Francia e Turchia per un problema agli adduttori a seguito di un contrasto, sarà regolarmente a disposizione per la partita di campionato con il Frosinone di domenica 22 novembre.

Escluse lesioni per Maignan

Nessuna lesione per Maignan. È l'esito degli esami cui si è sottoposto il francese dopo il problema fisico riscontrato con la sua nazionale. "Gli esami strumentali effettuati in data odierna - fa sapere il Milan - hanno escluso la presenza di lesioni nella regione pubo-adduttoria". Un sospiro di sollievo per Ruben Amorim a pochi giorni dalla ripresa del campionato. Slitta dunque l'esordio in Serie A di Lorenzo Torriani, il giovane secondo portiere rossonero classe 2005, che era stato preallertato in caso di forfait di Maignan.