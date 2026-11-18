Il faccia a faccia più importante che attende Mauricio Pochettino al rientro all'Old Trafford dei calciatori dalla pausa per le nazionali sarà sicuramente quello con Bruno Fernandes. Il nuovo fiammante tecnico del Manchester United vuole capire, innanzitutto, con che spirito il capitano affronterà il resto della stagione e, solo poi, quante siano le possibilità di trattenerlo in città anche dopo il prossimo 30 giugno. Nelle ultime stagioni, infatti, l'ex centrocampista di Novara, Udinese e Sampdoria ha maturato progressivamente la decisione di lasciare Manchester, con l'obiettivo di sposare altrove un progetto che non alterni costantemente momenti di crisi a altri di ricostruzione. Ed è proprio in questa crepa che sta provando a insinuarsi il Milan, pronto ad approfittare della presenza in panchina di Ruben Amorim, con cui Bruno ha un'ottima relazione. La situazione è chiara. Il suo accordo con lo United scade il prossimo giugno, ma il club inglese può esercitare unilateralmente un'opzione per un'altra stagione.

Il futuro di Bruno Fernandes Per evitare che questa clausola venga attivata, Bruno Fernandes ha due possibilità: la prima è pagare 65 milioni, la seconda è parlare direttamente con la dirigenza dei Red Devils, spiegando che considera conclusa la propria avventura all'Old Trafford come dimostra il mancato accordo per il suo rinnovo. Un'ipotesi, questa, tutt'altro che improbabile. Di certo, dopo aver rischiato di tornare a Manchester di cattivo umore, Bruno Fernandes si riunirà con “Poch” con la tranquillità di chi ha conquistato con la propria nazionale il primo posto del girone.